Un ancien développeur de GTA 6 n'a pas caché son engouement de voir bientôt le jeu en action, mais en a aussi profité pour mettre en garde les joueurs.

Take-Two et Rockstar avaient annoncé il y a quelques temps que la campagne de communication de GTA 6 devrait officiellement passer à la vitesse supérieure dans le courant de l'été, soit dans deux petits mois. En attendant, David O' Reilly, un vétéran du studio ayant travaillé en tant qu'artiste environnement sur ce nouvel épisode tant attendu pendant cinq ans, mais aussi GTA 5 et Red Dead Redemption 2, a partagé l'excitation des fans auprès de Kiwi Talkz, mais a aussi tenté de ménager l'énorme engouement des joueurs en donnant quelques indices quant à la manière dont fonctionne le jeu.

Un GTA 6 qui va pousser le Vice City, mais avec un peu de bricolage

Avec ses deux premiers trailers, GTA 6 a mis la barre extrêmement haut, nous promettant une Vice City moderne ultra réaliste et graphiquement sublime quand le jeu sortira pour l'heure uniquement sur PS5 et Xbox Series ce 19 novembre 2026. Bien que Rockstar Games ait la réputation ne pas tricher dans ses bandes annonces, on peut se douter que le produit final ne ressemblera pas exactement à ce qu'on y a vu. Au podcast de Kiwi Talkz, David O'Reilly a prévenu que « tout le monde ouvert ne ressemblera pas à ce que vous voyez dans les trailers ».

Bien que cet ancien développeur de GTA 6 soit tout aussi impatient de voir comment ses collègues ont fait évoluer le jeu, il connaît aussi son métier et sait donc à quoi s'attendre. « J'ai vraiment hâte de voir le prochain trailer aussi et voir comment la ville a évolué depuis ma dernière visite. Il faut toutefois savoir que, dans ce genre de trailer, les endroits qu'on présente sont ultra peaufinés, mais ce que la caméra ne montre pas ne l'est clairement pas autant ».

Cela paraît assez logique que, dans un souci d'économie de ressources, un jeu affiche avec de plus grands détails ce que le joueur voit, mais rogne sur le reste afin de rester aussi fluide que possible. Malgré la puissance du moteur RAGE 9 utilisé pour GTA 6, il faudra donc s'attendre à de tels tours de passe-passe pour que le titre tourne aussi bien que possible sur consoles. Rendez-vous quoi qu'il en soit dans quelques mois pour voir le fameux troisième trailer du futur rouleau compresseur de Rockstar Games pour voir à quel point le témoignage de David O'Reilly se vérifie ou non.

Source : Kiwi Talkz sur YouTube