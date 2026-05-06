En comptant les jours nous séparant de la sortie de GTA 6, son éditeur a confié être « terrifié » face à la pression colossale que risque d'être son lancement.

Alors que la campagne de communication autour de GTA 6 devrait lancer le branle-bas de combat incessamment sous peu en attendant sa sortie toujours prévue pour le 19 novembre 2026, mais uniquement sur PS5 et Xbox Series, Strauss Zelnick, le PDG de Take-two, l'éditeur du jeu, a récemment fait une apparition à l'iicon (interactive innovation conference) à Las Vegas pour parler du futur rouleau compresseur de Rockstar Games. Entre autres, il a évoqué l'énorme pression « terrifiante » qu'implique le lancement plus proche que jamais d'un titre aussi massivment attendu.

La terrifiante pression d'attentes titanesques autour de GTA 6

13 ans après la sortie sur PS3 et Xbox 360 de GTA 5, l'un des jeux les plus populaires et rentables de tous les temps, les joueurs PS5 et Xbox Series (ceux sur PC devront, une fois encore, malheureusement repasser plus tard) pourront enfin bientôt mettre la main sur le tant attendu GTA 6. Après moult reports, le prochain jeu du mythique studio Rockstar Games va enfin sortir sur consoles ce 19 novembre 2026, avec ce qui se présente certainement comme l'un des jeux vidéo les plus attendus de toute l'histoire. Compte tenu de l'engouement colossal autour du titre, des analystes estiment que le jeu pourrait atteindre le chiffre proprement fou de jusqu'à 25 millions de ventes le jour de sa sortie.

Face à de telles attentes tant de la part des joueurs que de l'industrie autour de GTA 6, Strauss Zelnick, patron de l'éditeur du jeu, a confié que la perspective du lancement du jeu est « proprement terrifiante ». « Notre objectif est de proposer le produit de divertissement le plus grandiose que le monde ait jamais vu, et c'est une pression énorme. Si nous y parvenons, et si nous sommes au service de nos clients, les bénéfices suivront naturellement », a-t-il ajouté.

À bien des égards, la sortie de GTA 6 aura des répercussions fortes sur l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Que celles-ci soient positives ou négatives en fonction des chiffres de vente et de la réception du public après tant d'années d'attente, l'avenir nous le dira. Ne reste en tout cas plus qu'une moitié d'année à attendre pour le découvrir, tandis qu'une troisième bande-annonce officielle ne devrait par ailleurs plus trop tarder.

© Rockstar Games / Take-Two.

Source : Bloomberg