GTA 6 par-ci, GTA 6 par-là, on n’a pas fini d’entendre parler de ce qui est incontestablement le jeu le plus attendu de cette année. Alors quand Rockstar semble teaser une annonce, la communauté s’enflamme…à tort ?

GTA 6. Un simple nom qui suffit à faire frissonner toute une communauté. Depuis les leaks colossaux diffusés en septembre dernier, l’impatience des joueurs grimpe. Cet avant-goût volé leur a mis l’eau à la bouche et l’annonce officielle du jeu est espérée à chaque occasion. Rockstar le sait, sa communication devra frôler la perfection pour répondre à leurs attentes, mais l’éditeur américain ne se prive jamais de troller ses fans de temps à autre. A moins qu'il ne tease réellement ce que tout le monde espère.

Une annonce de GTA 6 en 2023 ?

Grand Theft Auto 6 déchaîne déjà les passions. Les plus acharnés sont encore en train d’analyser les fuites à la recherche du moindre détail ou même nouveauté. On a par exemple appris que le joueur pourrait avoir le choix de créer une relation romantique ou platonique entre les deux personnages jouables, Jason et Lucia. Ce serait en soi une grande première dans l’histoire de la licence. De son côté, une autre frange de la communauté boit chaque rumeur, chaque indice qui pourrait conduire à l’annonce tant espérée. En interne, Rockstar doit s’en amuser, preuve en est avec un petit troll gentillet trouvé dans la dernière mise à jour de GTA Online. A moins que ce soit un véritable teasing de GTA 6 ?

« Chaque année, on nous promet avec espoir que ce sera la bonne, celle où tout peut arriver. Eh bien 2023 pourrait être cette année... », peut-on lire dans le descriptif du grand prix de la roue de la fortune. Des mots qui divisent et qui sont vus par certains comme un potentiel teasing de GTA 6, par d’autres comme un troll de l’éditeur. « Je pense sincèrement qu’on aura quelque chose cette année, peut-être en septembre. Cela marquera le dixième anniversaire de GTA 5 », écrit par exemple un joueur optimiste sur les forums.

On préfère néanmoins temporiser tout de suite. Comme le soulignent plusieurs utilisateurs, cette mise à jour date d’il y a quelques temps maintenant. Ces quelques mots viennent tout juste d’être remarqués, alors qu'ils datent du passage au nouvel an. Il faudra prendre son mal en patience avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Pour mémoire, selon une dernière rumeur, Rockstar prévoirait de lancer GTA 6 fin 2024- début 2025.