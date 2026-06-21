Après un long silence suite à l'annonce de son report au 19 novembre 2026, GTA 6 a enfin refait une petite apparition récemment, mais qui a fait énormément de bruit. Rockstar Games a en effet simplement présenté la jaquette et a donné rendez-vous aux joueurs pour l'ouverture des précommandes ce 25 juin 2026. Cela n'a toutefois pas empêché des hordes de fans de répondre présent avec des chiffres à donner le tournis compte tenu du caractère de l'annonce.

Un autre signe annonciateur du séisme culturel que promet d'être GTA 6

Qu'on l'attente ou pas, à peu près tout le monde s'accorde à dire que GTA 6 figure parmi les produits culturels les plus attendus de tous les temps. Tous les autres jeux fuient le mois de novembre comme la peste, les analystes pensent qu'il se vendra à des centaines de millions d'exemplaires en l'espace de seulement 24 heures, et chaque apparition du jeu, même de manière anodine, suffit à totalement affoler les foules.

On a d'ailleurs eu une nouvelle illustration de la frénésie autour de GTA 6 quand Rockstar Games a publié sur son compte X.com officiel un message annonçant simplement l'ouverture des précommandes pour ce 25 juin 2026, ainsi que présentant la jaquette du jeu, qui affiche à nouveau le découpage iconique des jaquettes de la franchise. Malgré tout, cette publication a enregistré le compte mirobolant de 67 millions de vues en 24 heures après sa publication.

Fort de ce constat, on imagine aisément ce qui va se passer ce 25 juin 2026, lorsque Rockstar et Take-Two ouvriront officiellement les précommandes de GTA 6. D'autant que ce jour fatidique nous permettra enfin de connaître le prix du titre, et voir si les craintes de le voir dépasser le seuil symboliques des 100 euros seront avérées ou non. Rockstar pourrait aussi en profiter pour publier le fameux troisième trailer de GTA 6, qui risque encore d'enregistrer des chiffres étourdissants. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir tout cela.

Source : Rockstar Games sur X.com