GTA 6 n'a toujours pas de date de sortie, mais l'annonce tant attendue pourrait se faire très prochainement. De toute façon, ce n'est plus comme si Rockstar et Take-Two avaient le choix.

2025 démarre sur les chapeaux de roue avec Monster Hunter Wilds, Assassin’s Creed Shadow et deux jeux indés qui ont cartonné et ont gravé leur nom dans l’histoire : l’excellent Blue Prince et l’incroyable Clair Obscur Expedition 33. Mais dans l’ombre sommeil encore un titan, il arrive silencieusement et s’apprête à tout faire exploser à son tour, on parle évidemment de GTA 6. Il ne semble craindre personne et même tenir l’industrie dans la paume de sa main. Beaucoup d'acteurs du marché sont suspendus aux lèvres de Rockstar et Take-Two qui n’ont toujours pas donné la date de sortie de leur mastodonte. Une annonce hyper attendue qui devrait avoir lieu très prochainement. Rockstar n’a plus vraiment le choix.

Le jeu donnera de ses nouvelles très prochainement

« La meilleure chose à faire est de mettre en place une campagne marketing relativement peu de temps avant la fenêtre de sortie afin de créer l’excitation » affirmait le PDG de Take-Two Strauss Zelnick à propos de GTA 6 il y a quelques semaines dans les colonnes de Bloomberg. Une stratégie bien rodée qui, en plus de faire monter la sauce chez les joueurs, et fait peur à la concurrence.

Jusqu’ici, GTA 6 a été annoncé pour débarquer d’ici la fin de l’année 2025. Chose que Take-Two a répété à maintes reprises lors de ses rapports financiers notamment. Nous devrions naturellement avoir des nouvelles de GTA 6 d’ici une quinzaine de jours d’ailleurs puisqu’aux alentours du 15 mai prochain, il y aura justement de nouveaux bilans financiers pour l’entreprise. C’est lors de ces rendez-vous que nous avons pu avoir des informations concernant le jeu et notamment la confirmation que GTA 6 sortirait bien à la fin de l’année 2025.

Si la date de sortie est certainement gravée dans le marbre chez Take-Two et Rockstar, de notre côté, nous ne savons toujours pas quand il sortira exactement. Néanmoins, la fenêtre de sortie se rapproche à grands pas, ne laissant plus que quelques mois au studio et à l’éditeur pour se préparer. En ce sens, il paraît plus qu’évident que GTA 6 donnera des nouvelles d’ici quelques semaines, lors des résultats, et au plus tard dans quelques mois, pour sa grande annonce.

Lucia, l'une des protagonistes de GTA 6 © Rockstar Games / Take-Two.

Quand sera annoncé la date de sortie de GTA 6 ?

Est-ce que GTA 6 sera présent au Summer Game Fest qui débutera dès le début du mois de juin ? C’est une possibilité, mais d’un autre côté, le jeu a une telle aura qu’il n’a pas vraiment besoin d'événement, il le crée lui-même. Il suffit de voir le séisme provoqué par la parution du premier trailer du jeu qui a permis a déjà permis à Rockstar de générer énormément d’argent d’ailleurs.

Un peu avant, pendant ou juste après le Summer Game Fest… Il est fort probable que GTA 6 profite de cet été pour nous dévoiler sa date de sortie et peut-être même du gameplay. On espère également avoir des nouvelles sur GTA 6 Online qui n’a toujours pas fait parler de lui et qui devrait pourtant être un pan extrêmement important de ce nouvel épisode. Il n’y a qu'à voir ce que ça donne avec GTA 5 Online, qui génère toujours des millions et accueille des milliers de joueurs, notamment sur la scène RP (Role Play) qui cartonne.

Dans tous les cas, tout le monde s’accorde à dire qu’il ne reste plus vraiment beaucoup de temps avant que la grande annonce ne soit faite. Prochaine étape, les résultats de Take-Two autour du 15 mai 2025. Ce rendez-vous jouera un rôle important pour la suite en confirmant ou non, la sortie de GTA 6 en fin d’année et donc, de l’arrivée imminente d’une annonce.