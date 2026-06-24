C'est le jeu de la décennie, GTA 6 est attendu par des millions de joueurs tandis que l'industrie toute entière retient clairement son souffle au point de décaler toutes les sorties de jeux. C'est désormais acté, le blockbuster de Rockstar sortira bien le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series dans un premier temps et les précommandes seront lancées dès le 25 juin. Le studio vient de faire une double annonce à ce sujet en nous révélant l'heure exacte où seront lancées les précommandes, mais aussi confirmé ce que beaucoup de fans redoutent et ça, ça risque de ne pas plaire du tout.

Heures de lancement des précommandes et prix de GTA 6

Préparez-vous au lancement de précommandes le plus médiatisé de ces dernières années, Rockstar continue de ne rien faire comme tout le monde et choisit de lancer ses précommandes en pleine nuit dès le 25 juin 2026 à minuit (heure locale). Que ce soit sur PS5 ou Xbox Series, le jeu sera visiblement décliné en plusieurs versions. Rassurez-vous, le jeu ne sera pas vendu hors de prix comme beaucoup s'inquiétaient, mais à tarif plein comme tous les jeux de ce gabarit sauf si la conversion nous joue des tours. Il aura également le droit à une édition ultime un peu plus chère comprenant tout un tas de goodies numériques à télécharger. De plus des bonus de précommandes sont également de la partie, peu importe la version choisie.

GTA 6 Édition Standard : 79,99 $

GTA 6 Édition Ultimate : 99,99 $

Voici quelques bonus annoncés :

Une voiture exclusive, la Grotti Cheetah 95

Le revolver Hawk & Little Morgan

Plusieurs variantes d'armes personnalisées

Des tenues exclusives pour Jason et Lucia

Des véhicules spéciaux, comme la moto Dinka Enduro et un kayak

Un modkit spécial pour la Vapid Ganado de Jason

Un bateau, le Shitzu Squalo Une boutique de modding exclusive

Un salon de coiffure, un de vêtements, un atelier et un salon de tatouage exclusifs

Bonus de précommandes de GTA 6 :

La voiture Vapid Stanier 55

Des tenues et coiffures exclusives

Des skins d'amres aux couleurs de Tomme Vercetti, protagoniste de GTA Vice City

Il n'y aura pas d'édition physique pour le prochain GTA

Mais cette bonne nouvelle est malheureusement ternie par une annonce bien moins flatteuse. Rockstar a en effet confirmé que GTA 6 n'aurait pas le droit à une VRAIE version physique. Si vous achetez le jeu en boîte, celle-ci ne comprendra pas de disque, mais un code de téléchargement. Code qui donnera accès à une copie numérique du jeu qu'il faudra ensuite télécharger. Vous devrez donc avoir une connexion internet obligatoire pour mettre la main sur le jeu et il sera impossible d'y jouer avant l'heure du lancement officielle le 19 novembre prochain. On suppose que Rockstar ne souhaite pas voir son poulain fuiter partout sur internet avant que le monde entier puisse y avoir réellement accès.