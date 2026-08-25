Le géant chinois NetEase a également fait le déplacement à Cologne, en Allemagne, pour l’Opening Night Live de la Gamescom 2026, pour rappeler à notre bon souvenir Ananta. Mais si, souvenez-vous : son jeu en monde ouvert ambitieux aux airs d’anime, qui avait fait sensation lors de sa première présentation en 2023, puis lors du Tokyo Game Show de 2025 où il avait fait beaucoup de bruit pour ses animations fortement « inspirées » de Marvel’s Spider-Man et parfois même d’Uncharted. Après un an de silence et à l’aube de la sortie de GTA 6, l’action-RPG en free-to-play se remontre enfin au grand jour.

Pour mémoire, Ananta vous propulse à Nova City, une gigantesque métropole moderne envahie par plusieurs phénomènes surnaturels. Dans la peau de plusieurs agents de l’A.C.D, le jeu mêlera donc exploration en monde ouvert, combat contre le crime, conduite, combats et plein d’activités à faire en ville, comme du basket, par exemple. Une formule qui lui a rapidement valu des comparaisons de « GTA en version anime », ou de croisement entre Genshin Impact et la licence de Rockstar. Mais contrairement au jeu de miHoYo, NetEase a toujours été clair sur le modèle économique : il n’y aura pas de gacha pour obtenir les personnages. Ils se débloqueront naturellement au fil de la progression.

C'était l'une des grandes révélations de cette Gamescom 2026, bien qu'elle s'était retrouvée sur la Toile quelques heures avant le grand spectacle, Ananta sera disponible le 15 janvier 2027 sur PS5, iOS, Android et PC. NetEase en a également profité pour montrer plusieurs activités comme le skateboard, des courses poursuites en jet ski, des gros méchas, des voitures volantes, des balades à vélo, et la seconde ville du jeu. Bref on risque de ne pas s'ennuyer dans le jeu.