La version Enhanced de GTA 5 sur PC était en effet l'occasion pour Rockstar Games d'offrir un avant-goût de certaines technologies graphiques qu'utilisera le moteur RAGE 9 sur GTA 6. Cependant, cela tend aussi à confirmer que le titre extrêmement attendu risque bien de ne pas être au meilleur de ses performances à sa sortie ciblant a priori en premier lieu les consoles PS5 et Xbox Series.

Un GTA 6 qui va définitivement mettre à genoux les consoles ?

Avec GTA 5 Enhanced, Rockstar Games en profitait pour afficher son best-seller absolu sous son meilleur jour, grâce aux dernières technologies en vogue sur PC. On peut maintenant y activer une illumination globale par ray tracing (RTGI en anglais), ou encore les méthodes d'upscaling DLSS et FSR, pour marier plus beaux graphismes et performances. Avec cela dit des résultats mitigés auprès des joueurs, en fonction de leur configuration. De plus, l'illumination globale s'affiche sur chaque pixel, ainsi que via des rebonds cohérents de la lumière sur les surfaces. En théorie, la technologie RTGI devrait être encore plus poussée sur GTA 6.

Sauf que celle-ci met particulièrement à contribution le processeur. Et, d'après Digital Foundry, un Ryzen 5 3600, l'équivalent des processeurs embarqués dans les PS5 « fat » et Xbox Series, est par exemple incapable de faire tourner GTA 5 Enhanced avec les paramètres graphiques à fond à 60 fps stables en 1440p, avec le DLSS en mode Qualité. Ce qui laisse suggérer que GTA 6 risque fort probablement d'être limité à 30 fps sur PS5 et Xbox Series à sa sortie. Un constat également corroboré par le fait que son seul et unique trailer sorti l'année dernière s'affichait également à 30 fps.

Un pronostic également mal engagé pour la PS5 Pro ?

À noter par ailleurs que Digital Foundry indiquait dans une précédente analyse que même la PS5 Pro pourrait être en difficulté sur GTA 6. Ce en raison du fait que son CPU est peu ou prou le même que celui de la PS5 originale, alors que les jeux de Rockstar Games sont généralement très demandant au niveau du processeur. Tout cela est bien sûr, sans avoir vraiment vu le prochain titre de la cultissime saga de grand banditisme en action, basé sur de la pure théorie. Il faudra donc attendre que Rockstar et Take-Two se manifestent à nouveau pour voir ce qu'il en est réellement.

Source : Digital Foundry sur YouTube