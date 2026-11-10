À une grosse semaine de la sortie de GTA 6, les premiers détails sur la version PS5 Pro auraient déjà commencé à leaker, et cela pourrait bien être la version ultime du jeu.

D’une certaine manière, c’est déjà le grand jour avant l’heure. Comme annoncé par Rockstar Games, c’est en effet à partir d’aujourd’hui qu’il est possible de préinstaller GTA 6 sur votre console, que vous soyez sur PS5 ou Xbox Series. Et forcément, un tel événement ne pouvait pas se produire sans que de petits malins aillent farfouiller dans les données du jeu pour essayer d’y débusquer quelques informations intéressantes. À l’instar, notamment, des apports de la PS5 Pro sur GTA 6, où les joueurs pourront visiblement profiter de la version ultime du jeu.

GTA 6 sur PS5 Pro, la version ultime du jeu de Rockstar ?

C’est en tout cas ce que nous révèlent les premières données extraites par les dataminers, qui ont réussi à obtenir la confirmation que la version PS5 Pro prendra en charge le HFR et le mode 120 Hz, en plus du fameux PSSR 2. Et plus intéressant encore, GTA 6 pourrait même profiter d’une nouvelle version de la technologie de PlayStation pour l’occasion. Car à en croire les fichiers, nous aurions ici affaire à la version 13.60 de cette dernière, là où des jeux comme Cyberpunk 2077 et Assassin’s Creed Shadows « ont leur version définie sur 13.00A ».

Pour Tex2, spécialiste réputé dans la communauté des jeux Rockstar, cela pourrait donc être le signe que « GTA 6 aura une nouvelle version spéciale du PSSR 2 ». Notez en revanche que pour l’heure, aucune trace du VRR ne semble être de la partie, pas plus que la présence de quelconques modes 40 ou 60 FPS. Ce qui, forcément, tend déjà à inquiéter certains joueurs. « S’il te plaît mon dieu, prévois un mode à 40 FPS pour la PS5 Pro », supplie par exemple l’un d’eux sur les forums ResetEra. « Si GTA 6 a un mode FPS sur PS5 Pro, je serai là day one », assure un autre.

Y aura-t-il un mode 40 FPS dans GTA 6 ?

Car en dépit des inquiétudes de certains, beaucoup voient également en la présence du mode 120 Hz la confirmation qu’un mode 40 FPS sera nécessairement de la partie. « Je ne vois pourquoi [Rockstar] activerait la prise en charge du 120 Hz sans proposer de mode 40 FPS », écrit l’un d’eux avec optimisme. « Il faut que ce soit vrai », affirme un autre. « En tant que personne qui trouve que le 30 FPS donne un rendu et une sensation pourris sur les TV OLED modernes, mais qui ne perçoit pas de différence notable entre 40 et 60 FPS, ça serait un énorme avantage ».

On attend encore l'officialisation des améliorations PS5 Pro

Quoi qu’il en soit, vous connaissez la chanson : pour l’heure, on garde tout de même quelques réserves sur ces données et on attend une confirmation officielle de la part des principaux concernés. Car bien que nous soyons désormais à moins de dix jours de la sortie de GTA 6, ni Rockstar, ni PlayStation n’ont encore précisé l’étendue des améliorations dont pourra bénéficier le jeu sur PS5 Pro. Tout ce que l’on sait, c’est que la PS5 devrait être la meilleure plateforme pour profiter du titre, ce qui offre déjà un avantage certain à Sony.

Sources : ResetEra, GTA Forums, Reddit