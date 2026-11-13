Nous sommes à moins d'une semaine de la sortie de GTA 6 à présent. La hype est à son comble, on peut le dire ! Alors quoi de mieux pour se plonger encore un peu plus dans l'ambiance Vice City 2026 que d'écouter la bande-son et, mieux encore, de l'accompagner d'un bel objet de collection ? L'album officiel du jeu se décline une floppée de vinyles. Voici notre guide des précommandes en France.

Précommandez votre vinyle GTA 6 avant la sortie du jeu

Rockstar Games s'est associé avec Atlantic Records ( The Pointer Sisters, Led Zeppelin...) pour éditer GTA 6 The Album. Décliné en CD et en vinyles, il regroupe 34 morceaux spécialement composés pour le blockbusters de l'année. Il rassemble en plus des artistes de renom avec des styles variés, allant du rock à la pop, en passant par les sonorités country ou latines, tout est fait pour nous plonger complètement dans l'ambiance de Vice City 2026.

Alors que la sortie de GTA 6 approche, pourquoi ne pas vous faire plaisir en précommandant l'album du jeu ? Dans ce guide, on rassemble pour vous les différentes éditions de double-vinyles proposées par les principaux revendeurs en France. Découvrez ainsi la version standard, mais aussi les exclusivités Fnac et Amazon. La livraison est attendue au plus tôt pour le 20 novembre 2026.

Double-vinyle noir standard de GTA 6 The Album

Le double-vinyle noir, c'est la version standard de GTA 6 The Album. Il rassemble les deux galettes dans une pochettes illustrée avec par l'artwork officiel de la BO en guise de jaquette et, à l'intérieur, celui de Jason et Lucia sur le lit. Un bel objet à exposer chez soi tout en écoutant les morceaux de Travis Scott, Keith Richard ou encore PinkPantheress. Voici où le précommander :



Grand Theft Auto VI: The Albumà partir de 32,99 € chez E.Leclerc



Les vinyles GTA 6 exclusifs à La Fnac

En plus de la version classique du double-vinyle GTA 6 The Album, Fnac propose deux édition exclusives. On retrouve évidemment la même playlist, mais cette fois pressée sur des galettes somptueuses colorées. Sa version standard affiche un effet marbré en rose et blanc, ainsi qu'en bleu et blanc. La version limitée (sorte de collector donc), elle, propose un monochrome rose et bleu sur chaque disque. Enfin, chacune contient en plus un poster au format 12x24 pouces, sans compter quelques suppléments tels que des stickers pour l'édition limitée. Précommandez votre préférée :



Grand Theft Auto VI : The Album Édition Limitée Exclusivité Fnac Vinyle Vinyle Rose et Blanc Marbré, Bleu et Blanc Marbréà partir de 40,99 € chez Fnac





Grand Theft Auto VI : The Album Édition Limitée Exclusivité Fnac Vinyle Rose Clair et Bleu Clairà partir de 40,99 € chez Fnac



Le double-vinyle exclusif à Amazon

Amazon aussi a droit à son vinyle GTA 6 exclusif. Cette fois, l'artwork à l'intérieur de la pochette représente Jason et Lucia se préparant à un braquage avec leur bandana qui leur couvre le visage. Les disques, eux, sont joliment décoré en rose et bleu avec un effet 'éclaboussure' qui lui donne son nom, l'édition « Rose splatter ». Proposée à 40,99 €, elle sera elle aussi disponible à partir du 20 novembre 2026.

© Rockstar Games et Atlantic Records