En attendant la sortie de GTA 6 le 19 novembre 2026, Rockstar a fait une grande annonce pour accompagner cette date événement, avec une belle surprise en prime.

Le 19 novembre 2026 sera pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo à marquer au fer rouge, car marquera la sortie de GTA 6, probablement l'un des produits culturels les plus attendus de ces dernières années, sur PS5 et Xbox Series. En supplément de cet événement qui provoquera à sa façon un séisme dans le monde du divertissement, Rockstar Games vient tout fraîchement de confirmer l'existence d'un album de 34 morceaux qui sera disponible le même jour, cette fois-ci en physique, avec en prime 6 morceaux déjà disponibles à l'écoute.

L'album GTA 6 officiellement annoncé pour le 19 novembre 2026 notamment dans un format physique

Via notamment son compte X.com officiel et potentiellement en réponse à de récents leaks sur le sujet, Rockstar Games a ainsi confirmé l'existence d'un album GTA 6 comportant 34 morceaux originaux qui « capturent l'énergie électrique de Vice City et Leonida », qui sortira le 19 novembre 2026, soit le même jour que le jeu en lui-même.

Autre fait surprenant, et pour certains plutôt ironiques, l'album GTA 6est d'ores et déjà ouvert aux précommandes via un site officiel dédié... dans un format physique, CD ou vinyle. Plusieurs joueurs ont ainsi relevé le fait que l'album aura droit à une édition physique, tandis que le jeu n'aura droit qu'un à une version boîte, mais avec uniquement un code dedans. L'album GTA 6 se décline ainsi en plusieurs éditions :

CD, au prix de 16,99 euros

Vinyle, au prix de 51,99 euros

Vinyle en Édition Limitée avec son lot de goodies supplémentaire au prix de 123,99€ (mais dont les stocks ont déjà été écoulés à l'heure où nous écrivons ces lignes)

Où précommander l'album Grand Theft Auto 6 ?

Outre le site officiel de l'album de GTA 6, il est par ailleurs possible de le précommander sur des sites spécialisés, comme par exemple Fnac, qui propose différentes versions de l'album, tant en CD qu'en vinyle, pour une livraison prévue à partir du 19 novembre 2026.

Six morceaux déjà disponibles à l'écoute

En attendant sa sortie le 19 novembre 2026, l'album GTA 6 se laisse déjà écouter avec six morceaux disponibles à l'écoute dès maintenant, via notamment la chaîne YouTube Atlantic Records, qui a publié lesdits 6 morceaux ce 17 septembre 2026 à 14h, dont celui écoutable via la vidéo ci-dessous.

Sources : Rockstar Games sur X.com ; Site officiel de GTA 6 The Album ; Atlantic Records sur YouTube