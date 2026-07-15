Prévu sur PS5 et Xbox Series, GTA 6 fera malheureusement l’impasse sur la version PC à son lancement. Et il y a une bonne raison à cela selon un ancien membre du studio.

Le temps file, et sans que cela ne paraisse, voilà déjà presque un mois maintenant que le lancement des précommandes de GTA 6 a finalement eu lieu. Depuis, on ne peut cependant pas dire que la communication soit aussi éclatante qu’on ne l’aurait espéré, en témoigne par exemple l’absence du tant attendu trailer 3, qui continue cruellement de se faire désirer. Au même titre, d’ailleurs, que l’annonce d’une version PC, que beaucoup de joueurs ont encore bien du mal à avaler. Même si, un ancien employé de Rockstar Games l’assure, il y a une bonne raison à cela.

Un ancien de chez Rockstar s’exprime sur l’absence de version PC pour GTA 6

En effet, bien que l’absence de version PC au lancement de GTA 6 ne soit pas vraiment une surprise, cela faisant ouvertement partie des habitudes du studio, cela n’empêche pas des millions de joueurs de regretter le fait que Rockstar continue de faire l’impasse sur cette plateforme au lancement de ses jeux. Pourtant, comme le révèle John Ricchio, ancien producteur ayant œuvré sur des titres comme Max Payne 3, Red Dead Redemption et GTA 5, cela ne relève pas d’un quelconque mépris de la part de Rockstar pour le PC.

Au contraire même, il s’agit plutôt d’une question pratique, puisqu’il est plus facile pour les développeurs de commencer par travailler sur les versions « avec des contraintes » dans le sens où « réduire est beaucoup plus difficile que d’étendre », explique-t-il sur la chaîne Kiwi Talkz. Une explication que l’on comprend d’autant plus dans le cas d’un jeu comme GTA 6, qui s’annonce extrêmement ambitieux pour des consoles comme la PS5 et la Xbox Series et qui aurait donc pu, à l’instar de Cyberpunk 2077 à l’époque, souffrir d’un développement réalisé sur PC.

Tout n’est qu’une question de priorité

Dans le même temps, Ricchio en profite d’ailleurs pour expliquer que cela n’empêche pas Rockstar d’avoir une véritable considération pour la version PC, au point même où elle est parfois développée en parallèle, comme dans le cas du premier Red Dead Redemption. « Nous avons réussi à faire fonctionner une build PC très tôt », a-t-il révélé. Pourtant, tous les fans vous le diront : cela n’aura pas empêché Rockstar d’attendre quatorze longues années avant de rendre le titre jouable sur PC, le portage n’étant sorti qu’en fin d’année 2024.

Et là encore, l’explication à cela est relativement simple. « La question, c’était de savoir si ça valait le coup de passer du temps à mettre au point une version PC plutôt que de travailler sur GTA 5 », affirme-t-il. Car c’est précisément là que tout se joue pour Rockstar, qui n’est « contre aucune plateforme », mais qui pèse toujours le pour et le contre afin de déterminer si « cela vaut la peine de consacrer du temps et des efforts pour faire fonctionner quelque chose ». Parce que « si vous travaillez là-dessus, en général, vous ne travaillez pas sur autre chose ».

GTA 6 ne devrait pas faire éternellement l’impasse sur le PC

Vous l’aurez compris donc : si GTA 6 ne sortira pas sur PC le 19 novembre 2026, c’est probablement parce que Rockstar veut d’abord s’assurer que les versions PS5 et Xbox Series sont au point, et préfère ne pas disperser ses effectifs sur plusieurs tâches simultanément. Cela étant, au vu du phénomène que GTA 6 va être, il y a fort à parier qu’une version PC sera rapidement mise en chantier afin de permettre à Rockstar de maximiser ses ventes et ses revenus sur celui qui s’impose incontestablement comme le jeu le plus attendu de la décennie. Reste à savoir combien de temps cela prendra.

Source : Kiwi Talkz