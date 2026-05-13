Ce matin s’impose encore une fois comme un dur retour à la réalité pour les fans de GTA 6. Depuis plusieurs jours maintenant, toute la communauté de Rockstar Games retenait sa respiration en vue du 12 mai, date à laquelle le trailer 3 du jeu était potentiellement supposé tomber. C’est en tout cas ce qu’avaient déduits les joueurs à partir de plusieurs indices impliquant notamment le média Game Informer, les activités du PS Store, et bien sûr la communication de Take-Two Interactive. Mais nous voilà désormais au petit matin le 13… toujours sans nouvelles de GTA 6.

Pas de trailer 3 pour GTA 6 hier, et les fans sont très en colère

Oui, au grand désespoir de millions d’internautes qui attendent impatiemment le jeu, c’est encore une belle théorie qui est tombée à l’eau, même s’il s’agissait sans doute de l’une des plus crédibles jusqu’à présent. La fameuse couverture teasée par Game Informer ? Consacrée à The Blood of Dawnwalker, et non GTA 6. Les activités du PS Store ? Sans aucun lien avec le lancement des précommandes du jeu, toujours aux abonnés absents. Quant au trailer 3 lui-même : inutile de le chercher sur YouTube, vous ne le trouverez pas non plus.

Bref, on peut le dire : la désillusion est grande pour certains, et la pilule reste particulièrement difficile à avaler pour d’autres. Il suffit de jeter un œil sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que l’absence de trailer 3 pour GTA 6 déchaîne les passions au plus haut point. Sans doute un peu trop, d’ailleurs. Surtout quand cela donne finalement lieu à un déferlement d’insultes à l’encontre des journalistes de Game Informer, accusés par les joueurs d’avoir volontairement joué sur la hype autour du jeu pour faire le buzz.

« Vous avez vraiment eu le culot d’utiliser [CENSURÉ] quatre fois pour autre chose que GTA 6 ?... Qui va encore vous faire confiance à ce stade ? », leur reproche par exemple un internaute. « Vous auriez dû rester fermés pour toujours, vous êtes devenus un vrai torchon », assure un autre avec virulence. « Bande d’idiots, vous saviez très bien ce que vous faisiez. […] Non seulement vous nous avez trompés, mais en plus vous exposez maintenant The Blood of Dawnwalker à des critiques qu’il ne mérite pas. Honte à vous », déclare enfin un dernier.

Il faut se détendre, ce n’est que du jeu vidéo

Et cela continue sur des centaines de messages de fans de GTA 6, parmi lesquels se trouvent des réactions hautement condamnables qui témoignent néanmoins encore une fois de l’attente inédite que suscite le titre de Rockstar. Une attente qui, pour certains, tend d’ailleurs de plus en plus à devenir une lassitude. « J’en ai tellement marre de tout ce qui entoure GTA 6 que maintenant, rien que le fait de voir ces personnages m’énerve » a par exemple affirmé un autre internaute de son côté. Et il est loin d’être le seul.

Car en déchaînant les passions tel qu’il le fait, GTA 6 montre assurément les pires aspects de ce dont la communauté gaming est capable, ce qui est loin de rendre service à l’image de ce médium que l’on aime tant. Profitons donc de cette occasion pour rappeler que oui, même si ce trailer 3 commence cruellement à se faire désirer, absolument rien ne justifie des réactions aussi extrêmes. Ni à l’encontre de Rockstar, ni à l’encontre des journalistes de Game Informer, victimes d’une théorie que les joueurs ont eux-mêmes élaborée à partir de plusieurs éléments.

Ni à l’encontre des développeurs de The Blood of Dawnwalker, d’ailleurs, qui se retrouvent à prendre des balles perdues uniquement parce qu’ils font la couverture du magazine à la place de GTA 6. Dans tous les cas, ne l’oubliez pas : si le marketing du jeu doit débuter à l’été 2026 comme annoncé par Take-Two, ce n’est désormais plus qu’une question de semaines avant que les choses s’activent enfin. À moins que cela ne tombe plus vite qu’on ne l’imagine, Rockstar étant un studio qui aime se montrer imprévisible.

Source : X