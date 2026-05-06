Le prix de GTA 6 continue de faire débats avant sa sortie. Des analystes se sont intéressés à la question, posant un verdict qui pourrait bien avoir une influence sur toute l'industrie.

C'est assurément le jeu le plus attendu de la décennie. Dès lors, tout autour de GTA 6 intrigue. Et à l'approche de sa sortie en novembre prochain, une question en particulier est régulièrement remise sur le tapis : celle du prix du jeu, car il n'a pas encore été communiquée par son studio. Des analystes se sont alors penchés sur la question en amont, avec des conclusions qui vont, elles aussi, faire débat.

Un prix qui ferait loi pour GTA 6 ?

Selon une analyse de Bank of America partagée par le média Seeking Alpha, GTA 6 pourrait tout à fait être commercialisé à 80 dollars (ou 80 euros chez nous). Ce serait là un tarif légèrement au-dessus du marché actuel, puisqu'en dehors de certaines exclusivités, notamment chez PlayStation, les jeux AAA actuels coûtent généralement 70 dollars.

Cette hausse spécifique à GTA 6 serait, selon les analystes, bénéfiques à une industrie qui s'est fragilisée ces dernières années. L'argument suppose que si ce titre aux promesses abyssales sortaient à 70 dollars, alors les autres éditeurs auraient du mal à justifier un tarif équivalent pour leurs jeux. À l'inverse, passer le nouveau Grand Theft Auto à 80 dollars conduirait à une revalorisation globale des prix.

Cette augmentation serait justifiée par la valeur accordée au jeu. Dès lors que GTA 6 est avancé comme un titre extrêmement riche en contenus et technologiquement plus avancé, alors, débourser 80 dollars serait acceptable. De plus, les analystes assurent que l'éditeur, Take-Two, aurait tout à gagner à tirer les prix vers le haut. Ainsi, il rentrerait plus facilement dans ses frais compte tenu des coûts de production de plus en plus importants.

Enfin, un dernier argument intrigue dans cette argumentation. Selon les analystes, l'expansion massive de l'intelligence artificielle contribuerait à ce que les joueuses et joueurs voient les jeux vidéo comme valant plus chers. Or, on peut émettre quelques doutes à ce sujet. Les nombreuses polémiques récentes autour de l'IA dans les jeux montrent plutôt un accueil mitigée dans le domaine. Même un titre comme GTA 6 risquerait de s'attirait les foudres du public s'il y recourait maladroitement.

© Take-Two et Rockstar Games.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026. Il sera disponible sur PS5 et Xbox Series X|S. Les joueuses et joueurs PC, eux, devront patienter un petit peu avant d'avoir droit à leur portage.