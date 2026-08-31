On n'aura jamais vu un jeu aussi détaillé que GTA 6, c'est sûr et certain. La présentation du 27 août s'est accompagnée de nombreuses previews qui dévoilent plus encore le sens du réalisme et le jusqu'au-boutisme de Rockstar. Parmi les données les plus impressionnantes, on apprend que le nouveau Grand Theft Auto bénéficiera au total de 600 000 animations différentes et des décor pensés minutieusement.

Un travail d'animation inégalé sur GTA 6

Si les mondes ouverts n'ont cessé de gagner en densité avec l'évolution des technologies, GTA 6 promet d'aller au-delà de tout ce qu'on aura vu jusqu'à présent. Le nouveau Rockstar Games fera bien plus que le précédent, Red Dead Redemption 2, qui était pourtant un exemple en lui-même.

Dans sa preview, The New York Times révèle que GTA 6 compte plus de 600 000 animations in-game. Comprenez par là des mouvements des personnages, des animaux et autres éléments en mouvement de manière générale. C'est tout bonnement le double des 300 000 de RDR 2. C'est même 11 fois plus que GTA 5. Et tout cela tournera sur PS5 et Xbox Series X|S.

GTA 6 © Rockstar Games

Vice City, plus vivante que jamais

Ce travail de fourmi exercé par les équipes de Rockstar North et ses supports vise à rendre la région de Leonida, et en particulier Vice City, bien plus vivantes que tout ce que vous avez pu connaître auparavant dans la licence. On peut même aller plus loin que ça : l'enjeu est de rendre cet univers crédible et réaliste, au point de donner une personnalité à chaque PNJ.

Alors même que Rockstar a confirmé que la map de GTA 6 sera deux, voire trois fois plus grande que celle du 5, Rockstar s'est assuré que chaque lieu et chaque habitation donne le sentiment d'être réelle. Reprenant et poussant plus loin la recette de Red Dead Redemption 2, les équipes ont travaillé de sorte que chaque PNJ habite dans un lieu qui lui ressemble, qu'il ait ses habitudes et qu'il soit quasiment unique finalement, ainsi que l'explique Aaron Garbut, le directeur artistique :

Chaque pièce de GTA 6 a été pensée par quelqu'un. Qui est assis où, ce qu'ils boivent, les traces laissées sur la table, les photos accrochées au mur seront à l'image des personnages de la pièce, avec leurs tatouages sur les bras et leur famille en arrière-plan. Tout ça a été créé, construit, photographié et placé dans cette pièce quelconque, dans un bâtiment quelconque, dans une ville immense, au sein d'un monde entier. Aaron Garbut, pour The New York Times.

Alors que l'IA prend une place grandissante dans l'industrie, Rockstar nous fait bien comprendre qu'une personne humaine se cache derrière chaque attention de GTA 6. Comme certains le remarquent sur la toile, « on comprend pourquoi ça a pris aussi longtemps »1 de développer un tel jeu. Mais, c'est aussi ce qui devrait rendre son monde plus palpable que jamais.