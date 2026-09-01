GTA 6 est énorme et tire déjà le meilleur de la PS5, les spécialistes l'affirment, les 60 fps sont très peu probables sur console et ça va être difficile sur PC.

L'effervescence autour de GTA 6 est quelque peu entachée par une mauvaise nouvelle soulevée par plusieurs spécialistes du milieu. Il ne faut pas espérer faire tourner le jeu à 60 fps sur console et c'est même très peu probable sur la plupart des PC courants. C'est la douche froide, mais c'est le prix d'un tel niveau de détail.

Pas de 60 fps pour GTA 6 ?

Digital Foundry, spécialiste réputé lorsqu'il s'agit d'expertise technique, a déjà décortiqué la grosse présentation de GTA 6 et en a tiré des conclusions très claires : le jeu est très impressionnant, mais le jeu ne devrait pas pouvoir atteindre les 60 images par seconde en conservant cette qualité visuelle.

Ils ont déterminé que GTA 6 tournait en 1440p avec une mise à l'échelle en 4K ce qui est déjà un tour de force pour une PS5 classique. Le nombre de détails est hallucinant, le travail sur les animations bluffant et globalement, la présentation nous en a mis plein les mirettes, et Digital Foundry le confirme, c'est superbe.

Sans pouvoir réaliser de mesure précise, Digital Foundry a toutefois pu constater que le framerate de GTA 6 était relativement stable à 30 fps, avec seulement quelques chutes d'images isolées. Une très belle performance au vu de tout ce qui était affiché à l'écran. « Rockstar a manifestement dû faire des efforts considérables pour équilibrer la charge du processeur et de la carte graphique afin d'exploiter pleinement les capacités de la console », estime les experts.

© Take-Two et Rockstar Games.

Même sur PC, ce sera difficile

En d'autres termes, GTA 6 pousse déjà la PS5 classique dans ses derniers retranchements, ou presque, ce qui veut dire qu'une « version 60 fps sur console est extrêmement improbable » selon les experts. Pour eux, même la puissance de la PS5 Pro et son fameux PSSR n'arriverait pas à afficher une fluidité optimale, ni la plupart des PC de jeu. Visiblement, pour conserver une telle qualité visuelle et atteindre les 60 fps, il faudrait un PC haut de gamme avec du matériel récent et performant. Autant dire que ça ne sera pas à la portée de tous.

Ce n'est pas si surprenant finalement, d'autant plus que l'on est déjà surpris de ce que Rockstar semble avoir réussi à faire sur une PS5 classique que l'on ne pensait même pas capable d'encaisser autant. Pour le moment, Rockstar n'a pas encore communiqué sur un éventuel mode Performance pour GTA 6 qui pourrait alors sacrifier de nombreux paramètres graphiques au profit d'une meilleure qualité d'image. De même que l'on n'a toujours pas d'information concernant les optimisations pour la PS5 Pro. Le portage PC, quant à lui, n'est pas encore d'actualité même si le studio ne ferme évidemment pas la porte.