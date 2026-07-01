Après que la chaîne YouTube polonaise Remigiusz Maciaszek ait évoqué avoir entendu « d'une source proche de Rockstar » que GTA 6 pourrait contre toute attente avoir un mode 60 fps, même sur PS5 de base et Xbox Series X, Digital Foundry a répondu en se basant sur l'historique des précédentes productions du studio, et sur la réalité purement technique du hardware qu'embarquent les consoles de la génération actuelle, qui serait selon eux insuffisant pour assurer une telle fluidité pour un titre aussi ambitieux et gourmand en ressources.

Une nouvelle analyse à l'éternel débat du framerate de GTA 6

Depuis sa toute première annonce, les spéculations allaient déjà bon train quant à savoir comment GTA 6 tournerait sur les plateformes visées à sa sortie. Et déjà à l'époque, Digital Foundry soutenait que les PS5 et Xbox Series n'arriveraient pas à tenir un mode 60 fps constant. À la lumière des dernières images partagées par Rockstar Games suite à l'ouverture des précommandes du jeu (mais hélas sans version physique avec disque), les experts analystes sont revenus à la charge, notamment pour démentir la rumeur d'un tel mode colportée par la chaîne YouTube Remigiusz Maciaszek.

« Pour moi, l'élément déterminant ici réside dans les exigences réelles de GTA 6 en matière de processeur (CPU) qui, comme nous l'avons constaté avec les titres PC et consoles actuels intégrant des simulations complexes, s'annoncent considérables. Dans les RPG, ce sont les zones urbaines denses qui provoquent le plus souvent des chutes de fréquence d'images. Or, l'univers de GTA 6 semble présenter un niveau de complexité bien supérieur à celui de jeux comme Dragon's Dogma 2 ou Baldur's Gate 3. Ajutez à cela la possibilité de se déplacer par voie terrestre, maritime ou aérienne à bord de véhicules nécessitant des calculs physiques très gourmands en ressources du type de ceux qui limitent généralement les jeux de simulation sur console à 30 fps, alors viser les 60 fps semble relever de l'impossible », a déclaré William Judd, de Digital Foundry.

Une PS5 Pro possiblement aussi sur le carreau, alors que l'histoire risque de se répéter

Les experts analystes réitèrent également que, même sur PS5 Pro, GTA 6 ne devrait pas être en mesure de tourner de manière satisfaisante à 60 fps. La raison étant que le CPU est quasiment identique à celui de la PS5 de base, et c'est justement là-dessus que les jeux de Rockstar Games appliquent le plus de pression. Toujours selon Judd, « il semble bien plus probable que GTA 6 soit proposé avec un mode 30 fps ou 40 fps sur PS5 Pro plutôt qu'avec une option 60 fps ». Reste à voir si un mode 40 fps existera également sur les autres consoles.

Quoi qu'il en soit, Rockstar devrait encore, comme sur ses précédents jeux qui ont tous fait leurs débuts exclusivement à 30 fps, favoriser la fidélité à la fluidité. Surtout quand on connaît le souci du détail diabolique du studio, au point d'avoir imaginé des technologies poussant l'immersion à des niveaux inégalés comme par exemple un système de bris de verre procédural, on ne fait littéralement pas des vitrines graphiques et techniques sans en casser quelques-unes. L'avenir nous dira ce qu'il en est réellement.

© Take-Two et Rockstar Games

Source : Digital Foundry