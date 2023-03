Ces derniers temps, GTA 6 fait encore parler de lui mais après des mois et des mois dans l'actualité, aucune information officielle. Pas même une petite image pour faire oublier le leak monumental et patienter. Et le teasing de 50 cents ne va pas arranger les choses...

50 Cent dans GTA 6 ? Oui, non ?

Les rumeurs de GTA 6 vont bon train, mais rien qui ne viendra perturber le silence assourdissant de Rockstar Games. D'un côté, suite à cette fuite, le studio a été clair : aucune communication tant que Grand Theft Auto VI ne sera pas prêt. Ou au moins suffisamment avancé et/proche de la sortie. N'importe quelle miette est donc bonne à prendre, y compris un teasing qui n'est pas celui que les fans escomptaient.

La semaine dernière, 50 Cent a posté une photo d'un logo Vice City sur son compte Instagram. Un indice sur sa participation à GTA 6 en tant qu'acteur ou chanteur ? Rien de tout cela. Il va bien tourner dans un projet Vice City, mais qui est une série Paramount+ réalisée et produite par Chad Stahelski (John Wick).

Dans cette série inédite, on suivra trois amis :

Trois amis, anciens soldats, reviennent dans leur ville natale de Miami - dans les années 80 - après avoir été renvoyés de l'armée pour leur implication dans le scandale Iran-Contra. Déshonorés, déracinés et oubliés par le pays qu'ils ont servi et sans belles perspectives d'emploi, les trois amis s'associent avec un mystérieux immigrant colombien, en conjuguant leurs besoins financiers et leurs ambitions criminelles pour former une équipe de cambrioleurs. Ils empruntent une voie violente et dangereuse à la poursuite du rêve américain. Via Deadline.

Un synopsis qui aurait pu coller avec GTA 6.

50 cents et Eminem. Crédits : Radio France.

Quand sort Grand Theft Auto VI ?

C'est la question à 1 million d'euros, et il n'y a encore aucune réponse. Selon les rumeurs, GTA 6 pourrait sortir en 2024/2025. Le bruit de couloir le plus optimiste table sur fin 2024, avec cependant une annonce en bonne et due forme dès cette année.