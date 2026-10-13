Entre évolutions et nouveautés de gameplay, GTA 6 proposera son lot de mécaniques inédites à expérimenter au cours de l’aventure. Voici les 5 qu’il ne fallait pas manquer.

Nous y sommes presque. Dans un peu plus d’un mois à compter d’aujourd’hui, GTA 6 sera officiellement disponible sur PS5 et Xbox Series. Pour des millions de joueurs, cela mettra ainsi un terme à plus d’une décennie d’attente, pour ce qui est sans aucun doute l’un des jeux les plus surveillés de l’histoire jusqu’à présent. Un jeu qui, forcément, apportera son lot de nouveautés pour la franchise, dont certaines ont d’ores et déjà été dévoilées par Rockstar Games ces derniers mois. Et justement, voici les 5 nouveautés majeures de GTA 6 qu’il ne fallait surtout pas manquer.

Le système de recherche par la police a été totalement repensé

Mécanique centrale de tout GTA qui se respecte, la façon dont le joueur est poursuivi et recherché par la police n’a que très peu évolué dans l’histoire de la franchise. Mais avec GTA 6, Rockstar va enfin mettre les petits plats dans les grands avec un système totalement repensé, qui risque de rendre le jeu du chat et de la souris avec les forces de l’ordre beaucoup plus intense. Voici les points clés à retenir sur la façon dont celui-ci fonctionnera dans ce nouvel opus :

L’indice de recherche pourra désormais monter jusqu’à 6 étoiles, et il semblerait qu’il soit quasi impossible de réussir à s’échapper une fois le dernier palier atteint

Dans GTA 6, la police pourra se servir du modèle de votre voiture, des caméras de surveillance, de votre apparence et des personnes avec lesquelles vous avez été aperçu pour vous retrouver

La position des véhicules de police n’apparaîtra plus sur la mini-carte

Désormais, un crime commis à l’abri de tout regard ne pourra plus déclencher l’apparition du moindre indice de recherche

GTA 6 réintroduira le système de relation de GTA 4

À l’instar de GTA 4, qui permettait d’organiser des rendez-vous amoureux avec Niko Bellic, GTA 6 permettra aux joueurs d’entretenir la relation entre Lucia et Jason tout au long du jeu. Pour ce faire, il sera notamment possible d’organiser des sorties entre eux, mais également de communiquer par messages à n’importe quel moment. Négligez cet aspect et la relation du couple pourra en pâtir, même si l’on ignore encore précisément jusqu’à quel point.

Un système de karma fera officiellement son apparition

Nouvelle mécanique directement inspirée de Red Dead Redemption 2, GTA 6 introduira un système de karma lié aux différentes actions du joueur tout au long de sa partie. Plus concrètement, il s’agira d’un indice de réputation criminelle pour Lucia et Jason, qui verront ainsi le comportement des PNJ et des autorités évoluer en fonction de toutes leurs actions passées. Rockstar a également indiqué que cela pourra influencer le déroulement de certaines quêtes.

Dans GTA 6, il sera possible d’entretenir son apparence

C’était l’une des demandes des fans depuis GTA: San Andreas, et c’est maintenant confirmé : la gestion de la morphologie des héros de GTA 6 sera de nouveau au cœur du gameplay. Comme dans l’épisode sorti en 2004, le fait de pratiquer une activité physique comme l’alimentation de Lucia et Jason pourront influer sur leur corpulence au fil du jeu. De même, comme dans Red Dead Redemption 2, la taille de la barbe et des cheveux évoluera avec le temps.

Voler une voiture ne sera plus toujours aussi facile

Jusqu’à présent, trouver un nouveau véhicule dans un GTA était un véritable jeu d’enfant. Il suffisait d’en repérer une à son goût, puis de monter dedans pour prendre la fuite avec. Mais dans GTA 6, cela ne sera plus aussi simple. Les voitures haut de gamme, par exemple, disposeront d’une sécurité renforcée rendant leur vol plus complexe, tandis que certaines seront aussi équipées de traceurs GPS. Cela donnera ainsi lieu à de nouvelles mécaniques, comme :

L’introduction d’un outil spécial permettant de braquer les modèles les plus anciens sans avoir à briser la vitre

L’introduction d’un cloneur de clé électronique pour braquer les voitures de luxe

La possibilité de scanner un véhicule avec son téléphone pour en connaître la valeur mais aussi savoir si elle est équipée d’une alarme ou d’un éventuel traceur

Des nouveautés parmi tant d’autres

Bien sûr, précisons qu’il ne s’agit alors que des nouveautés de gameplay les plus notables confirmées pour GTA 6 jusqu’à présent, qui est encore loin de nous avoir délivré tous ses secrets. En effet, Rockstar ne s’en cache pas, il s’agira du jeu le plus ambitieux de l’histoire du studio jusqu’à présent, et nul doute que bien d’autres surprises nous attendront manette en main le 19 novembre 2026. À moins que certaines d’entre elles ne nous soient révélées avant cette date, peut-être par le biais d’un trailer 3, de nouveaux extraits de gameplay, ou de tout autre temps de communication.

Source : Rockstar Games