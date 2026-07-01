Ce 25 juin 2026, GTA 6 a provoqué un nouveau séisme dans les petits mondes du jeu vidéo et du divertissement en lançant ses précommandes. Malgré du contenu dont l'accès est exclusif à l'Édition Ultime, l'absence d'une version physique avec disque, des analyses contradictoires quant aux performances du jeu et des PS5 et Xbox Series qui ne cessent d'augmenter de prix de façon indécente, le prochain rouleau compresseur de Rockstar Games pèserait déjà 3 milliards de dollars. En réaction à ces chiffres déjà exceptionnels, les employés du studio ont souhaité faire valoir leurs droits.

Un magot prévisionnel déjà colossal pour GTA 6, et les participants au casse demandent leur part

Ce chiffre de 3 milliards de dollars grâce aux précommandes de GTA 6 provient en réalité de rapports selon lequels « les parts de l'éditeur Take-Two auraient connu une hausse de 3% à l'ouverture des précommandes, et les revenus dans la première heure auraient dépassé 1 milliard de dollars ». Ni Rockstar ni Take-Two n'ont officiellement annoncé de quelconques chiffres. On sait toutefois que l'éditeur attend des ventes du titre qu'elles contribue à « entre 8 et 8,2 milliards de dollars » de recettes pour l'année fiscale 2027.

Compte tenu de l'attente phénoménale autour de GTA 6, de tels chiffres ne sont en soit guère surprenants. Ce qui a encouragé des employés de Rockstar Games a faire part de revendications, comme l'a notamment rapporté The Guardian. Ceux travaillant dans la branche britannique du groupe ont ainsi appelé à rejoindre le Syndicat des Travailleurs Indépendants Britanniques (IWGB en anglais). Dans un communiqué publié ce 30 juin 2026, son président a ainsi énoncé que : « GTA 6 aurait déjà généré plus de 3 milliards de dollars grâce aux précommandes. Les patrons de Rockstar peuvent donc facilement se permettre de s'assoir autour d'une table avec les gens dont le travail acharné a permis de créer ces jeux, et de leur donner une voix significative sur le lieu de travail ».

En remerciement de tels résultats attendus pour GTA 6, les employés britanniques de Rockstar North demandent donc « plus de transparence au niveau de la paie, des pratiques de crunch plus équitables et des accords de travail plus flexibles ». S'ils arrivent à obtenir gain de cause, ils emboîteraient le pas de ZA/UM (Disco Elysium, Zero Parades) et marqueraient l'histoire en tant que pionniers pour la formation de syndicats du jeu vidéo au Royaume-Uni. Un juste retour des choses, alors que GTA 6 est également bien parti pour marquer l'histoire ? L'avenir nous le dira.

Source : The Guardian