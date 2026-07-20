Vous trouviez que 80 euros pour une boîte vide c’était déjà trop cher ? Un analyste estime que Rockstar aurait dû vous facturer le double pour GTA 6. Explications...

Sauf cataclysme, GTA 6 sera le plus gros événement de l’industrie cette année, si ce n’est de la décennie. 13 ans après le cinquième épisode, Rockstar renverra les apprentis braqueurs à Vice City, qui a décidément bien changé depuis les virées de Tommy Vercetti, le 19 novembre 2026. Maintenant que l’interminable débat autour de son prix est enfin clos, les regards sont braqués vers une troisième bande-annonce, qui devrait lever le voile sur le gameplay du jeu. Et pourtant. Parce que GTA 6 dépasse déjà le simple statut de blockbuster, son prix continue d’alimenter les discussions, au point que certains analystes estiment même que le jeu aurait dû vous être facturé 200 dollars.

Pourquoi GTA 6 devrait coûter 200 dollars ?

C’est en tout cas la conviction de Ben Thompson, analyste et auteur de la newsletter Stratechery. Invité du podcast TBPN, il a en effet affirmé que Rockstar sous-évaluait largement son prochain mastodonte. Pour lui, même l’édition Ultimate, facturée 99,99€, reste bien en dessous de la valeur réelle du projet. Elle aurait dû coûter deux fois plus cher. « Rockstar fait payer ce jeu beaucoup trop peu. Ils devraient le vendre autour de 200 dollars », estime-t-il en s’appuyant sur la nature du projet.

Un peu provocateur certes, mais l’analyste voit en GTA 6 le « dernier grand jeu » avant l’arrivée de l’IA dans le développement, le chant du cygne d’une certaine vision du blockbuster du jeu vidéo. « Il a été en grande partie développé avant l’ère de l’IA. C’est le sommet du savoir-faire des AAA. Des années et des années de sang, de sueur et de larmes », affirme-t-il.

Des milliards à venir avec le mode en ligne

Le mois dernier, Rockstar a pourtant mis fin aux spéculations en officialisant un prix de lancement de GTA 6 à 79,99€. Plusieurs analystes envisageaient en effet un tarif à trois chiffres, au risque de créer un nouveau précédent pour l’industrie afin d’amortir plus rapidement les coûts de développement, estimés entre un et deux milliards de dollars. Finalement, l’éditeur a préféré s’assurer un prix d’entrée plus accessible pour favoriser les records de ventes pressentis pour GTA 6.

Une stratégie que Rockstar peut se permettre quand on sait qu’un successeur de GTA Online finira inévitablement par prendre le relais et amasser des millions de dollars tous les mois pour compenser ce manque à gagner. « Je me sens obligé d’acheter GTA 6 simplement pour célébrer le fait qu’il existe. Même si je ne suis pas certain d’y jouer un jour. Et je serais heureux de payer 200 dollars », poursuit l’analyste. Pas certain que la majorité des joueurs partagent sa ferveur. Beaucoup de joueurs ont en effet déjà du mal à avaler les 80€ demandés pour une boîte vide, contenant simplement un code.

Source : Ben Thompson