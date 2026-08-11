GTA 6 à 100 € ? Tout le monde hurlait lorsque la rumeur faisait rage et finalement, tout le monde l'achète en masse à ce prix sans aucune obligation avec ça.

Rockstar et Take-Two se frottent déjà les mains. GTA 6 a déjà engrangé plus d'un milliard de dollars rien qu'avec ses précommandes et devrait naturellement exploser ces chiffres dès sa sortie. Fait amusant, si l'on peut dire, c'est bien la version à 100 € qui se vend le plus actuellement, alors même que rien n'oblige les joueurs à passer à la caisse et ce malgré de très nombreuses polémiques et réactions virulentes sur les réseaux sociaux lorsque les rumeurs suggéraient un tel prix de vente.

GTA 6 à 100 € ? Finalement, c'est validé tout le monde l'achète

GTA 6 est un carton et se vend déjà comme des petits pains quand bien même il ne serait pas disponible en version physique et est vendu à tarif plein. Malgré tout, ce n'est pas LE jeu qui fera augmenter le prix de base de l'industrie. Comme beaucoup, GTA 6 propose deux éditions : une standard à 80 € et une Ultimate à 100 €. Et c'est bien la seconde version qui est la plus vendue de toutes d'après Strauss Zelnick, PDG de Take-Two.

Lors d'une interview accordée à CNBC, Zelnick est revenu sur les précommandes qui cartonnent et sur le fait que c'est bien l'Édition Ultimate qui est principalement choisie. « En réalité, la tendance penche davantage vers l'édition premium » affirme-t-il avant de tempérer en déclarant qu'il est très probable que « cela pourrait refléter le fait que ce sont les joueurs les plus passionnés qui précommandent dès maintenant ». Difficile de donner tort au monsieur.

Aucune baisse de prix attendu pour Noël

En passant il a également confirmé qu'aucune promotion ne serait faite pour les périodes de fêtes, mais que les revendeurs peuvent bien faire ce qu'ils veulent. « Nous fixons évidemment nos prix, et les revendeurs sont libres de faire ce qu'ils souhaitent […] Je peux toutefois vous dire que nous avons maintenu notre prix pour GTA 5 pendant très longtemps, bien plus que d'autres jeux standards. » Mais qu'on se le dise, avec ou sans baisse de prix, il semble évident que GTA 6 sera au pied des sapins numériques à Noël.

© Rockstar Games et Take-Two Interactive.

Un carton qui n'a rien de surprenant

Un tel engouement n'a rien de surprenant pour un jeu comme GTA 6, malgré les nombreuses polémiques qui ont gravité autour ces derniers mois. Beaucoup se sont insurgés sur le fait que le jeu ne serait proposé qu'en version numérique, d'autres ont appelé au boycott dès que les rumeurs ont commencé à parler d'une augmentation de prix, mais la réalité est tout autre. En vérité, les joueurs sont bel et bien prêts à dépenser pour leurs jeux favoris.

Les titres comme GTA 6 ont peut-être un totem d'immunité ou alors ceux que l'on entend sur les réseaux sociaux sont clairement moins nombreux que ceux qui en restent bien loin. Toujours est-il que le jeu de Rockstar n'a pas trop de soucis à se faire et que son succès semble garanti alors même que l'on n'a pas encore vu ce qu'il a dans le ventre. Il se présentera toutefois à nous le 27 août 2026 à 21h en direct sur Netflix pour un aperçu étendu. On peut donc s'attendre à du gameplay et à en savoir plus sur les activités proposées ce qui, à n'en pas douter, fera exploser les précommandes une fois de plus.