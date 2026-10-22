On se doute que la sortie de GTA 6 va provoquer un véritable séisme, mais elle pourrait aussi coûter 1 milliard et un véritable chaos pour l'économie américaine.

Il ne reste plus qu'un petit mois avant qu'une attente de 13 ans arrive enfin à son terme avec la sortie le 19 novembre 2026 de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series. Doucement mais sûrement, de premiers rapports et chiffres nous permettent d'entrevoir le véritable impact que le nouveau blockbuster culturel de Rockstar Games va avoir non seulement sur l'industrie vidéoludique, mais même sur le monde réel. Aux États-Unis par exemple, 1,5 million de travailleurs prévoiraient de prendre un jour de congé à son lancement, ce qui pourrait coûter la somme gargantuesque d'1 milliard de dollars à l'économique américaine.

Quel impact risque d'avoir la sortie de GTA 6 sur l'économie américaine ?

Si l'on en croit un récent rapport de l'International Business Times, 1,5 million d'américains auraient déjà prévu de prendre un jour de congé le 19 novembre 2026 pour profiter pleinement du lancement de GTA 6, et plus précisément de son mode solo en compagnie de Lucia et Jason.

Ce rapport se base sur une estimation de Jose Garcia Montalvo, professeur à l'Université Pompeu Fabra de Barcelon, qui tire ces chiffres sur la population active américaine, avec comme tranche d'âge majoritaire les de 18 à 30 ans, plus prompts à vouloir prendre un jour de repos pour se consacrer à la sortie de ce jeu tant attendu. À noter par ailleurs que, au lancement de GTA 5 en 2013, 6% des travailleurs de 18 à 35 ans dans des villes majeures comme Los Angeles ou New York avaient également pris un jour de congé.

Si les calculs du professeur s'avèrent corrects, ce jour de congé pris par 1,5 millions d'américains pour jouer à GTA 6 pourrait coûter à l'économie du pays la somme aberrante de 1 milliard de dollars, soit la productivité perdue par tant de travailleurs qui manqueront un jour de travail au profit du rouleau compresseur de Rockstar Games.

© Rockstar Games/Tkae-Two Interactive

Un lancement malgré tout très profitable pour certains ?

Car si l'économie américaine risque de pâtir de tant de travailleurs décidant de ne pas aller travailler pour jouer à GTA 6, c'est bien Rockstar Games, et en particulier Rockstar North, le studio principal basé à Edimbourg en Écosse, qui va de son côté tirer le gros lot. Encore au-dessus, c'est évidemment son éditeur, Take-Two Interactive, qui va se tailler une belle part du lion.

Dire que la sortie de GTA 6 va coûter 1 milliard de dollars à l'économie américaine n'est par ailleurs pas tout à fait vrai, puisqu'on s'attend à ce que le titre génère des profits proprement délirants, qui vont en partie remplir les caisses de Take-Two, soit une entreprise américaine, et qui va donc indirectement profiter à l'économie du pays.

Quoi qu'il en soit, que cette estimation à l'égard des travailleurs américains soit juste ou non, il est indéniable que le lancement de GTA 6 va provoquer un séisme d'une magnitude titanesque tant il est attendu non seulement par les joueurs, mais le grand public au sens très large du terme. Rendez-vous dans seulement un petit mois pour vraiment s'en rendre compte.

Source : International Business Times