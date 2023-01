La semaine a débuté avec le décès tragique de Ken Block, une légende du sport auto, à l'âge de 55 ans. Un nouvel hommage lui a été rendu dans GTA 5 .

Ken Block immortalisé dans le multijoueur de GTA 5

Ken Block aura laissé son empreinte, au sens propre comme au figuré, dans le sport automobile en ayant été LA légende du drift. Une discipline à part entière où le pilote doit maitriser son bolide pour le faire glisser sur la piste. Il avait par exemple brûlé le bitume de San Francisco en 2012 au volant d'une Ford Focus. Une icone qui n'était pas célèbre que sur les circuits.

Du fait de sa renommée et de son amour pour les voitures, il a participé aux plus grandes licences vidéoludiques qui existent comme Forza Horizon, Need For Speed ou DiRT. Plusieurs studios ont saisi Twitter pour exprimer leur tristesse à l'instar de Playground Games (Forza Horizon) « Nouvelles dévastatrice. Ken Block était une légende dans le sport automobile et il nous manquera énormément. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à l'équipe de Hoonigans », ou de Polyphony Digital (Gran Turismo 7) « Notre sport a perdu un grand homme aujourd'hui. Ken était un visionnaire et une véritable légende qui a inspiré tant d'entre nous. Repose en paix, Ken ! ».

La communauté de Grand Theft Auto Online, le multijoueur de GTA 5, a réagi autrement avec une vidéo de l'utilisateur Reddit xz_VyRus. Lui et son groupe de rencontre auto ont rassemblé des bolides aux couleurs des voitures emblématiques de Ken Block à l'instar de l'AWD Mustang Hoonicorn ou du F-150 Hoonitruck.