Disponible en dématérialisé sur les consoles new-gen, Grand Theft Auto V date sa version boîte. Mais ici, ce sera plein pot et vous ne pourrez pas bénéficier de réduction.

L'infatigable Grand Theft Auto V est ressorti sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec une batterie d'améliorations techniques. Jusque-là, seule la version numérique était concernée, mais ça vient de changer avec l'ouverture des précommandes de l'édition physique.

Une sortie boîte très proche

La date de sortie de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series est donc fixée au 12 avril prochain au prix de 39,99€. Un tarif plus élevé qu'en dématérialisé où vous pouvez prétendre à une réduction temporaire. Mais bien entendu, la compétition faisant rage entre les revendeurs, les offres ne devraient pas manquer.

Pour ce montant, vous avez donc une jolie galette avec Grand Theft Auto V et GTA Online. Et c'est tout. À l'heure d'écrire ces lignes, il n'y a en effet aucun bonus ou goodies qui apparaît sur la fiche du jeu. Le contenu est par conséquent identique à ce que vous avez connu, et seule la façade change avec trois modes graphiques.

Fidélité : 4K native à 30fps avec ray tracing (PS5, Xbox Series X) ou 1440p (Xbox Series S)

Performance : 4K upscalée à 60fps sans ray tracing (PS5, Xbox Series X) ou 1080p à 60fps (Xbox Series S)

Performance RT : 4K upscalée à 60fps avec ray tracing (PS5, Xbox Series X) ou 1440p (Xbox Series S)

GTA 5 : découvrez l'abonnement GTA+

Du côté de GTA Online par contre, il y a une grosse nouveauté : l'abonnement GTA+. Ce forfait, uniquement valable pour le multijoueur de Grand Theft Auto V, vous apportera d'emblée 500 000 GTA$ chaque mois. En complément, la Réputation du salon auto et les GTA RP pourront être doublés voire triplés. Ce ne sont que quelques exemples, et chaque mois, le service vous offrira des avantages variés.

Avez-vous succombé à l'appel de GTA 5 sur consoles new-gen ? Attendiez-vous la version physique ou au contraire, allez-vous faire totalement l'impasse dessus ? Dites nous tout en commentaires.