GTA 5 Online continue de faire plaisir à ses joueurs et lance un nouvel événement bourré de contenu et de très grosses récompenses, mais il faut faire vite.

Avec sa re-re-ressortie sur PS5 et Xbox Series, GTA5 et GTA Online ont eu un énième regain de popularité (comme s’ils en avaient besoin), histoire de bien asseoir leur domination parmi les jeux les plus vendus de toute l'histoire du jeu vidéo.

Si maintenant GTA 6 est sur toutes les lèvres et que les fans attendent impatiemment la suite, Rockstar continue de bichonner sa poule aux œufs d’or et lance un nouvel événement. Mais il faut faire vite, c’est limité dans le temps !

GTA Online double ou triple vos récompenses et offre du matos

Il y a peu, GTA 5 Online s’offrait une importante mise à jour et des festivités pour les fêtes de fin d’année. Des activités qui vont d’ailleurs bientôt disparaître, et pour marquer cette fin d’événement, les développeurs ont décidé d’en lancer un autre avec cette toute nouvelle mise à jour.

Jusqu’au 11 janvier prochain, toutes les missions First Dose de l’extension gratuite Los Santos Drug Wars sont doublées et en prime, vous pourrez récupérer des cosmétiques exclusifs le temps de l’événement en accomplissant les missions Fooligan. En prime, c’est rétroactif pour ceux ayant déjà dépensé leur argent pour le nouveau job.

Tous les défis Fooligan Job :

Terminez votre premier Fooligan Job pour recevoir les vestes Ice Vinyl et Ice Vinyl Cut

Terminez 10 missions Fooligan pour recevoir les masques de ski Black Bigness et White Bigness Ski

Faites un effort supplémentaire et complétez 25 missions Fooligan pour recevoir la veste de smoking LS

Achetez ou possédez la mise à niveau de l'équipement Acid Lab pour recevoir la chemise de fête Yellow SN Rooster Revere Collar - les joueurs qui ont déjà acheté ou possèdent l'équipement Acid Lab recevront également cette récompense

De plus, tous les événements et défis en mode libre voient leur récompense tripler jusqu’au 11 janvier prochain. La recherche de personnel est 50 % plus rapide pour les cargaisons spéciales et les récompenses pour les missions de sécurité et les courses Issi Classic sont doublées.

Festivités hivernales et grosses voitures

En supplément, l’événement des Festivités Hivernales sera encore déisponible quelques jours histoire de vous permettre d’empocher ici aussi de nombreuses récompenses en relevant une poignée de défis.

Toutes les missions du Festive Surprise 2022

Sortez The Gooch pour recevoir le masque Gooch

Détruisez les 25 bonhommes de neige lors de l'événement Festive Surprise pour recevoir la tenue de bonhomme de neige

Sortez votre cible au sommet de Weazel Plaza pour recevoir le pistolet WM 29 et la finition Season's Greetings pour le pistolet Mk II

Enfin, de nombreux véhicules font l’objet de réduction, s'ils ne sont pas accessibles en gagnant à la roulette du Diamond Casino.

À gagner au Diamond Casino :

HVY Insurgent - Véhicule lourd

À acheter à la Salle d'exposition Premium Deluxe Motorsport et Luxury Autos :

Bravade Greenwood

Luxury Autos

Declasse Granger 3600LX

Obéissez Omnis e-GT

HVY Nightshark – (25 % de réduction)

Mammoth Patriot Mil-Spec – (25 % de réduction)

Notez également que les abonné au service GTA+ pourront profiter d'offres exclusives et de remises inédites. Vous trouverez l'intégralité de ces bonus à cette adresse.