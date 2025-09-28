GTA 5 continue de faire vivre sa communauté avec des récompenses gratuites à récupérer en ce moment. Mais dépêchez-vous, elles ne seront disponibles que pour une durée limitée. Il ne reste que très peu de temps.

Rockstar Games ne lâche pas GTA 5 et son mode en ligne. Jusqu’au 29 septembre, une opération spéciale permet aux joueurs de récupérer plusieurs bonus gratuits via la campagne Twitch Drops. Au menu : des GTA$ à empocher et une tenue exclusive pour personnaliser son avatar. Mais attention, il ne reste plus que quelques heures pour en profiter. Il va falloir passer la seconde ! À partir du 29 septembre à 19h29, c'est terminé.

GTA 5 offre des cadeaux gratuits, il ne reste que quelques heures...

La campagne Twitch Drops de GTA 5 fonctionne par paliers selon le temps passé devant les streams participants. Deux heures suffisent pour récupérer 200 000 GTA$. En poussant jusqu’à quatre heures, ce sont 300 000 GTA$ de plus qui s’ajoutent à votre compte. Et pour les plus assidus, six heures de visionnage débloquent un dernier bonus encore plus généreux de 500 000 GTA$. Une façon simple de remplir son portefeuille virtuel sans lever le petit doigt.

Les spectateurs les plus assidus auront droit à une récompense de choix. Après huit heures cumulées, la campagne Twitch Drops de GTA 5 offre la Rockstar Racing Suit, une tenue exclusive qui permet d’afficher un style unique sur les routes de Los Santos. Ce bonus purement cosmétique vient couronner l’événement et récompense ceux qui auront suivi l’intégralité de l’opération. Une façon pour Rockstar de rappeler qu’il continue à chouchouter sa communauté. Tout un programme...

Comment participer ?

La marche à suivre est on ne peut plus simple. Il suffit de relier son compte Twitch à son compte Rockstar Games associé à GTA 5, puis de regarder l’un des streams participants. Des créateurs populaires comme CooLifeGame, auronplay, juansguarnizo, Perxitaa ou encore DessT3 participent à l’opération. Une fois le temps de visionnage atteint, les récompenses sont débloquées et apparaissent dans l’inventaire, à condition de les récupérer via la page dédiée aux drops.

Avec cette initiative, Rockstar mise sur une stratégie déjà bien rodée dans l’industrie : inciter les joueurs à suivre leurs streamers préférés tout en leur offrant des bonus concrets. Les Twitch Drops permettent à la fois de renforcer la visibilité du jeu et de fidéliser la communauté. Dans le cas présent, l’opération est d’autant plus intéressante qu’elle offre une grosse somme d’argent virtuel et un objet exclusif, de quoi séduire les vétérans de GTA Online comme les nouveaux venus. Il ne reste plus que jusqu’à demain, 19h29, pour en profiter. Après, il sera trop tard.

Source : Twitch