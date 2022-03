Poule aux œufs d'or incroyable pour Rockstar Games et Take-Two Interactive, GTA 5 revient bientôt... pour la troisième fois. À l'approche de cette (re)ressortie, c'est le moment de faire le point avec un grand récapitulatif des dernières informations.

Pas de mise à jour gratuite, il faut payer

Même si l'on s'en doutait un peu, ces nouvelles versions seront payantes. Le pack qui réunit le solo et le multijoueur est affiché au prix de 39,99€. Là où ça se corse, c'est qu'il y a des promotions temporaires en fonction de la plateforme.

Sur PS5

Grand Theft Auto V + GTA Online : 9,99€ du 15 mars au 14 juin 2022 , puis 39,99€ .

du , puis . Grand Theft Auto Online : gratuit du 15 mars au 14 juin 2022, puis 19,99€. Le multi est offert à tous les possesseurs d'une PlayStation 5, mais il faut un abonnement PS Plus pour y jouer.

Sur Xbox Series :

Grand Theft Auto V + GTA Online : 19,99€ du 15 mars au 14 juin 2022 , puis 39,99€ .

du , puis . Grand Theft Auto Online : 9,99€ du 15 mars au 14 juin 2022, puis 19,99€.

GTA 5 fait le beau en 4K avec du ray tracing

Grand Theft Auto V sera t-il plus beau sur les consoles new-gen ? Oui. Sans compromis ? Non. Comme à chaque fois, c'est au joueur d'ajuster l'expérience selon ses goûts avec trois modes d'affichage.

Fidélité : 4K native à 30fps avec ray tracing (PS5, Xbox Series X) ou 1440p (Xbox Series S)

(PS5, Xbox Series X) ou (Xbox Series S) Performance : 4K upscalée à 60fps sans ray tracing (PS5, Xbox Series X) ou 1080p à 60fps (Xbox Series S)

(PS5, Xbox Series X) ou (Xbox Series S) Performance RT : 4K upscalée à 60fps avec ray tracing (PS5, Xbox Series X) ou 1440p (Xbox Series S)

Les résolutions exactes ne sont pas précisées. La PlayStation 5 et les Xbox Series permettront également des chargements plus rapides, une population et végétation plus dense, un trafic plus varié, un meilleur éclairage au niveau des ombres, ainsi que des explosions/effet de feu et reflets d'eau améliorés, comme l'anti-aliasing, le motion-blur et d'autres éléments.

La DualSense de la PS5 n'a pas été oubliée, bien au contraire. Rockstar utilisera le retour haptique et les gâchettes adaptatives pour que le joueur ressente la route, les explosions et autres événements météorologiques et plus, comme normalement les collisions entre véhicules.

Progression et pré-chargement

Que vous soyez sur une console PlayStation ou Xbox, vous pouvez télécharger dès maintenant Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online. Vous serez opérationnels pour vous lancer le 15 mars à minuit.

Pour la progression, c'est un peu comme l'offre tarifaire : c'est un joyeux bordel. Ainsi, le transfert de votre avancée est possible mais une seule fois. Pour la sauvegarde de la campagne, ça se passe dans votre jeu, mais pour le multijoueur, tout se fera en ligne en vous connectant à votre compte Social Club.

Si vous souhaitez rapatrier vos dollars GTA du multi, il faut être dans le même écosystème, soit PS4 vers PS5 et Xbox One vers Xbox Series. GTA Online aura tout de même la décence d'avoir quelques nouveautés à l'instar d'un garage exclusif, le Hao's Special Works. Vous y dégoterez une nouvelle classe de bolides, cinq véhicules, des courses contre-la-montre inédites hebdomadaires. Enfin, la nouvelle option "constructeur de carrière" devrait vous aider à débuter dans ce monde de brutes.