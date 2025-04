Après la découverte qu'une énorme surprise se préparait pour des millions de joueurs autour de GTA 5, celle-ci se confirme officiellement et se dévoile en avance.

La semaine dernière, l'insider spécialiste de Rockstar Games Tez2 s'était pour rappel fendu d'une découverte indiquant que GTA 5 se préparait à débarquer prochainement sur le Xbox Game Pass. Depuis, certains membres de la communauté ont reçu un e-mail de la part du studio confirmant la chose, dont @videotechuck_, qui a partagé la nouvelle sur son compte X.com.

GTA 5 et Los Santos s'installent bientôt sur le Xbox Game Pass

Un mois après la sortie d'une version Enhanced de GTA 5 sur PC, les membres de la communauté du jeu apprenaient par un e-mail envoyé par Rockstar que le titre sortirait prochainement sur le Xbox Game Pass, à savoir ce mois-ci. Il serait question d'une arrivée sur tout l'écosystème de Microsoft, incluant donc PC, Xbox Series et Xbox Cloud Gaming. Du côté du service phare de Xbox, une annonce a été faite autour des jeux à venir dans la première moitié du mois d'avril.

On remarque que GTA 5 n'en fait pas partie. Tout porte donc à croire que le mastodonte de Rockstar Games n'arrivera sur le Xbox Game Pass que dans la seconde moitié du mois d'avril. Gageons que, après l'envoi d'e-mails à la communauté du jeu, une annonce officielle de la part du studio ne devrait pas tarder à arriver. Reste également à savoir de quelle version du jeu il s'agira. Logiquement, les abonnés au Game Pass devraient avoir droit à sa version Enhanced. Celle-ci est pour rappel sortie sur consoles en 2022, et le mois dernier sur PC.

Cette version Enhanced de GTA 5 entend exploiter au mieux les dernières technologies des deux plateformes pour afficher le vénérable titre sous son meilleur jour. Voilà en tout cas potentiellement un bon palliatif pour celles et ceux attendant impatiemment des nouvelles d'un certain GTA 6, dont la date de sortie continue ardemment de se faire désirer. Le supplice devrait a priori bientôt prendre fin, le titre étant toujours attendu courant 2025, en premier lieu sur PS5 et Xbox Series.

Source : @videotechuk_ sur X.com