En ce mois de juillet 2025, dire que GTA 5 est un jeu phénomène relèverait presque de l’euphémisme. Avec plus de 215 millions d’exemplaires vendus à travers le monde depuis sa sortie en septembre 2013, le titre de Rockstar Games n’est rien de moins que le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps, juste derrière Minecraft et ses 350 millions. À ce stade, on pourrait donc presque croire qu’aucun joueur sur cette planète n’a pu passer à côté. Et pourtant, douze ans après sa sortie, GTA 5 arrive pour la toute première fois dans un nouveau pays.

12 ans plus tard, GTA 5 sort officiellement dans un nouveau pays

En effet, si la grande majorité du monde a pu se lancer dans les aventures de Michael, Trevor et Franklin dès 2013, les joueurs se trouvant aux Émirats Arabes Unis, eux, n’ont pas eu cette chance. Ou en tout cas, pas de manière légale. Car si la nature des contenus mis en scène par GTA, très porté sur le sexe et la violence, fait régulièrement l’objet de polémiques à travers le globe, c’est encore plus le cas au Moyen-Orient, zone très réputée pour son côté conservateur. Pas étonnant, donc, qu’un jeu comme GTA 5 ait longtemps été banni sur le territoire.

Toutefois, au cours de ces dernières années, un certain assouplissement des règles de censure semble avoir progressivement commencé à s’opérer au sein du gouvernement. Et c’est d’ailleurs ce qui a permis au titre de Rockstar d’être officiellement débanni après douze ans de censure, et donc autorisé à la vente depuis le 17 juillet 2025. À noter que GTA 5 écope alors tout de même de la classification maximum sur le territoire, puisque sa vente reste interdite – ou en tout cas déconseillée – auprès de toute personne âgée de moins de 21 ans.

Le jeu également débanni en Arabie Saoudite

Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, GTA 5 a également eu l’autorisation de faire son retour dans les commerces d’Arabie Saoudite, d’où il avait officiellement été banni en juillet 2018. À l’époque, le gouvernement avait justifié cette décision par le suicide de deux jeunes enfants, qui avaient trouvé la mort suite à un jeu morbide. En conséquence, 47 jeux vidéo réputés pour leur violence avaient donc finalement été bannis, parmi lesquels notamment God of War 3, Assassin’s Creed 2, The Witcher 3 ou encore Resident Evil 6.

Source : Game Rant