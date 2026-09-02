Après 13 ans d'attente pour le mastodonte GTA 5, le jeu phare de Rockstar Games annonce un énorme changement pour marquer un grand événement exclusif.

En 13 ans de bons et loyaux services, GTA 5 a connu de nombreuses évolutions pour devenir l'un des jeux les plus lucratifs de l'histoire et un véritable monument de l'industrie du divertissement. À l'approche du tant attendu GTA 6, Rockstar Games marque cependant un très grand coup et apporte un énorme changement dans une ville de Los Santos qui elle n'a pas beaucoup bougé en 13 ans : pour accompagner le lancement d'un événement exclusif baptisé NoPixel 5, le mode de jeu le plus ambitieux jamais vu sur GTA RP, un gratte-ciel en construction depuis 13 ans est désormais enfin dans sa forme complète.

GTA 5 termine un gratte-ciel en construction après 13 ans pour accompagner le lancement de l'événement No Pixel 5

Du 8 au 30 septembre 2026, GTA 5 RP va être à la fête avec le lancement de nouveaux serveurs pour le Role Play et la cinquième édition de l'événement No Pixel. Il s'agit plus précisément de serveurs dédiés qui, permet à certains joueurs triés sur le volet de participer pendant le temps imparti à une version unique du mode multijoueur du titre de Rockstar Games. Le studio entretient donc un partenariat étroit avec l'événement No Pixel V, et a marqué le coup en proposant une version de GTA 5 dans laquelle le fameux bâtiment Mile High Club, en construction depuis 13 ans, sera cette fois dans sa forme complète.

En plus de ce changement pour le moins historique, l'événement No Pixel V comprendra par ailleurs les fonctionnalités suivantes, qui en font l'un des événements les plus ambitieux jamais vus sur GTA 5 :

Personnalisation des personnages retravaillée

Nouvelles zones telles que le Pixel Hotel, le Pixel Casino, la refonte de Cypress Flats, etc.

Visuels actualisés

Environnements de carte plus détaillés

Piétons plus réactifs

Comment participer à l'évènement No Pixel 5 et gagner du contenu gratuit ?

Malgré tous les efforts pour faire de No Pixel 5 un grand événement pour GTA 5 RP avant l'arrivée de GTA 6 ce 19 novembre 2026, tout le monde ne pourra pas rejoindre ses serveurs dédiés qui auront cours du 8 au 30 septembre 2026. Il faudra en effet répondre aux critères suivants pour espérer recevoir une invitation :

micro de haute qualité

connexion internet haut débit obligatoire

histoire unique pour son personnage

passage d'un test pour rejoindre la liste des potentiels candidats via le site officiel de No Pixel 5

Malheureusement, même les adeptes de jeu de rôle ne pourront pas accéder aux serveurs No Pixel 5 de GTA 5 RP avant un certain temps, car la bêta fermée actuelle est accessible exclusivement à des streamers invités, avant de s'ouvrir progressivement à des tests de plus grande envergure.

Les joueurs réguliers de GTA 5 pourront cependant profiter à leur manière de l'événement. Il suffira en effet de regarder les diffusions entre le 8 et le 30 septembre pour gagner jusqu'à 1,5 million de dollars GTA Online, ainsi que des tenues exclusives aux couleurs de BurgerShot via des Twitch Drops.

Sources : Rockstar Games sur X.com ; Site officiel de No Pixel 5