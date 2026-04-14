On se doutait que GTA 5 avait été une machine à imprimer des billets pour Rockstar, mais on ne réalisait pas vraiment à quel point jusqu'à de récentes révélations sur le sujet.

Suite directe du hack dont a récemment été victime Rockstar Games et après avoir proféré des menaces contre le studio de faire fuiter les données volées, le groupe de hackers ShinyHunters a diffusé une quantité massive d'informations concernant notamment la partie Online de GTA 5 et Red Dead Redemption 2. Les fans ont déjà commencé à décortiquer et recouper tout cela et ont découvert des chiffres proprement exorbitants.

La véritable machine à imprimer des dollars qu'est le Online de GTA 5 révélée au grand jour

Sur GTA Forums, l'utilisateur Lexiture a partagé plusieurs tableaux regroupant certaines données provenant du récent hack de Rockstar Games par le groupe ShinyHunters. Pour l'instant, ces données s'intéressent surtout aux modes Online de GTA 5 et Red Dead Redemption 2. Via des chiffres officiels, on savait déjà que le cinquième épisode de la mythique franchise de grand banditisme était, grâce à son mode Online, l'un des jeux les plus profitables de tous les temps. Mais ces nouvelles données révèlent des chiffres totalement aberrants.

Par exemple, on apprend que le Online de GTA 5 aurait rapporté, entre septembre 2025 et avril 2026, soit plus de dix ans après sa sortie, la bagatelle de 10 millions de dollars par semaine, contre 500 000 pour Red Dead Online entre juin 2024 et mars 2026. Une autre révélation particulièrement édifiante est que, lors d'une seule transaction en 2020, quelqu'un aurait dépensé la somme astronomique d'1 million de dollars en cartes Shark dans GTA Online. En tout et pour tout, ces fameuses cartes Shark auraient ainsi rapporté à Rockstar Games et Take Two 5 milliards de dollars en dix ans.

Compte tenu de ces chiffres titanesques à propos du Online de GTA 5, actif depuis plus de dix ans, il apparaît plus évident que jamais que Rockstar et Take-Two misent très gros sur GTA 6. Une version moderne de GTA Online pourrait représenter une manne financière absolument titanesque qui pourrait largement compenser le coût et le temps de développement particulièrement conséquents de ce sixième épisode. Reste maintenant à voir s'il arrivera bien à être le digne successeur de GTA 5 et la nouvelle machine à imprimer des billets qu'on attend de lui. Verdict normalement à partir du 19 novembre 2026, pour l'heure uniquement sur PS5 et Xbox Series.

Sources : GTA Forums ; X.com