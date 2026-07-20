Avec la dernière mise à jour de GTA 5, Rockstar Games a décidé de supprimer une astuce très utilisée par les joueurs pour échapper facilement à la police, et ils ne sont pas contents.

En attendant d’avoir des nouvelles de GTA 6, redevenu particulièrement discret depuis le lancement de ses précommandes le mois dernier, Rockstar Games n’entend pas laisser les membres de sa communauté sans rien. Le 14 juillet, GTA Online accueillait ainsi une grosse mise à jour avec « Le Braquage de Kortz Center », aka l’une des plus importantes dont il a fait l’objet depuis plusieurs années. Pour les joueurs de GTA 5, un détail bien précis est néanmoins venu gâcher la fête : celui de la disparition d’une technique vieille de 13 ans pour échapper à la police.

Rockstar met un terme à une astuce prisée des joueurs de GTA 5 pour échapper à la police

En effet, ce n’est un secret pour personne : peu importe l’épisode dont on parle, le jeu du chat et de la souris entre le joueur et la police reste l’une des mécaniques les plus importantes de GTA. Forcément, GTA Online n’échappe donc pas à cette règle, encore moins avec une mise à jour comme « Le Braquage de Kortz Center » qui, comme son nom l’indique, invite les joueurs à se lancer dans un nouveau casse de grande envergure. Ce qui, pour les vétérans de GTA 5, aurait pu être un jeu d’enfant si Rockstar n’avait pas rendu les courses poursuites plus difficiles.

Car s’il est évidemment toujours assez délicat de parvenir à échapper aux forces de l’ordre dans le jeu, le fait est qu’après plus d’une décennie passée à faire du rodéo, les joueurs ont progressivement découvert diverses techniques permettant de s’en défaire plus rapidement. Entre autres notamment : le fait de filer se réfugier dans l’un des tunnels de Los Santos, qui sont tellement étroits que la police ne s’y rend jamais. Ce qui permet aux joueurs de GTA 5 comme GTA Online, après quelques minutes d’attente, de faire baisser leur indice de recherche.

Ou plutôt devrions-nous dire : ce qui permettait. Car depuis le lancement de la dernière mise à jour, Rockstar, visiblement très taquin, a décidé de mettre un terme à la fête… en bloquant l’accès à tous ces tunnels de sorte à forcer les joueurs à échapper à la police de façon plus loyale. « Rockstar a ajouté de nouveaux volets à chaque tunnel dans le nouveau Braquage de Kortz Center », révèle ainsi le compte GTA 6 Countdown sur X, photos à l’appui. Ce qui, sans surprise, est alors loin de faire plaisir aux joueurs de GTA 5.

Les joueurs partagent leur colère sur les réseaux sociaux

« Ils bloquent les tunnels, on ne peut pas modifier les séquences de braquage, ils ont complètement nerfé tous les braquages, et on ne peut même pas manger de snacks dans la salle des lasers. Mais pourquoi Rockstar se montre-t-il aussi mesquin ? », s’interroge par exemple un joueur, visiblement déçu par tous ces changements. « Ça a intérêt d’être un p*tain de fake, parce qu’il n’y a aucune chance que Rockstar se comporte de manière aussi méchante envers les joueurs [de GTA Online], qui leur rapportent le plus d’argent », s’offusque un autre.

« Je vous jure qu’il faut boycotter le mode en ligne. Rockstar devient vraiment cupide, comme on l’a vu avec les précommandes de l’édition Ultime de GTA 6 ». « Je pense sérieusement à annuler ma précommande. GTA 6 a intérêt à être irréprochable », renchérit d’ailleurs un autre joueur de son côté. « La façon dont Rockstar s’y prend pour affaiblir tout ce qui se trouve dans GTA Online ressemble vraiment à un mauvais présage pour GTA 6, mais je ne sais pas », suggère enfin un dernier, visiblement perturbé par la nouvelle.

D’autres tentent de calmer le jeu

Cela dit, heureusement, tous les joueurs de GTA Online ne le prennent pas non plus de cette façon. « On ne va pas se mentir, Rockstar fait preuve de mesquinerie de la meilleure façon possible », s’amuse par exemple un autre. « Cette astuce du tunnel était ni plus ni moins qu’un code de triche depuis le lancement. Le fait que les tunnels aient été la stratégie d’évasion par excellence dès le premier jour de ce braquage n’était pas vraiment un secret, donc c’est logique qu’ils aient fini par y mettre un terme ». C’est une façon de voir les choses.

Source : X