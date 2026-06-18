Depuis son lancement en 2013, GTA 5 n'a eu de cesse de cartonner et a même su traverser les générations de consoles sans aucun mal. À l'origine, le jeu est tout de même sorti sur PS3 et Xbox 360. On a tendance à l'oublier, mais dites-vous que certains joueurs actuels n'ont même pas connu la version d'origine du jeu. Il a ensuite posé ses valises sur PS4, Xbox One, puis PS5, Xbox Series et PC. Si depuis le jeu a reçu énormément de mises à jour, il manquait encore un petit quelque chose pour des milliers de joueurs oubliés, mais Rockstar les a finalement entendus.

Une excellente surprise pour certains joueur de GTA 5 et GTA Online

Surprise ! Si vous avez encore GTA 5 ou que vous jouez à GTA Online sur PS4 ou Xbox One, sachez que vous allez enfin pouvoir le faire passer à une version PS5 ou Xbox Series sans frais ! À l'origine, cette mise à niveau était proposée quelque temps après l'arrivée du jeu sur les consoles de nouvelle génération. Il fallait alors s'affranchir d'une dizaine d'euros pour faire la transition et profiter du jeu dans les meilleures conditions. Mais alors que l'on est plus qu'à quelques mois de la sortie de GTA 6, Rockstar a décidé de faire un geste en offrant la mise à jour de GTA 5 et GTA Online à tous les joueurs qui le souhaitent. Pour rappel, si vous êtes sur PC, vous pouvez vous aussi passez de la version Legacy à la version Enhanced du jeu gratuitement ce qui vous permettra de profiter de tout un tas d'améliorations techniques, mais aussi de fonctionnalité exclusives comme l'illumination globale avec le ray tracing ou encore l'occlusion ambiante.

La mise à niveau gratuite est disponible

La mise à niveau gratuite de GTA 5 et GTA Online est disponible dès maintenant sur les différents magasins. Tout dépend de votre plateforme de jeu. Il suffit de vous rendre sur la fiche du jeu pour passer à la version améliorée. Un moyen comme un autre de pousser les fans à changer de console et peut-être à mettre la main au portefeuille lorsque le sixième épisode sera de sortie au mois de novembre. Ou alors il s'agit peut-être simplement d’un petit cadeau avant de passer définitivement à autre chose. Si Take-Two, la maison mère, a affirmé que GTA Online ne devrait pas être impacté par la sortie du prochain jeu, ça fait bien longtemps que le jeu principal a été laissé de côté. Des années que les fans réclament un DLC solo ou des nouveautés, mais rien n'y fait, c'est bien sur GTA Online que Rockstar a concentré tous ses efforts.

Source : Rockstar