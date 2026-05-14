Pas d’annonce de GTA 6 malgré l’avis des grands détectives, mais Rockstar promet du concret pour GTA 5 et son mode en ligne, qui n’est pas prêt de tirer sa révérence.

C’est la question qui agite les réseaux sociaux et les forums : la troisième bande-annonce de GTA 6 sera-t-elle diffusée dans les prochains jours ? A force de « signes » analysés au microscope et décortiqués dans tous les sens, la communauté s’est remise en mode détective amateur et les insiders en diseurs de bonne aventure. De son côté, Strauss Zelnick se veut confiant sur la date de sortie, toujours fixée au 19 novembre 2026, allant jusqu’à ironiser que beaucoup se « se feront porter pâle » le jour J.

Car si GTA 6 a fièrement exhibé sa plastique et son décor, il doit encore dévoiler son gameplay. En parallèle, toute une frange de la communauté, qui se compte en millions, se demande ce que deviendra GTA 5 et son mode online une fois que son héritier est sur le marché. Et si l’ombre de GTA 6 commence à planer, GTA Online ne semble pas encore prêt à tirer sa révérence.

Le multi de GTA 5 ne sera pas débranché avant un moment

Quand un mode multijoueur fait plus d’un million de dollars par jour, on ne le débranche pas aussi facilement. Rockstar Games n’a visiblement pas encore décidé de ranger définitivement les clés de Los Santos. Dans une récente publication de blog, le studio évoque en effet un nouvel ensemble d’améliorations à venir dans GTA Online, dont une mise à jour importante et « captivante » prévue pour cet été. Le studio promet des « surprises », dont une variété d’événements spéciaux et de célébrations à ce stade encore flous. En d’autres termes, le multi de GTA 5 est bien parti pour durer quelques mois. La question quant à son avenir demeurera cependant jusqu’à ce que la firme à l’étoile communique officiellement sur ses plans en matière de Online pour GTA 6.

Pendant ce temps, Rockstar continuera d’assurer le service pour optimiser l’expérience dans GTA Online. Cela inclut notamment des mises à jour de rééquilibrage, une lutte plus intensive contre les tricheurs et les comportements toxiques qui ruinent l’expérience des autres, ainsi que des bonus accrus. L’objectif est assumé, « rendre les expériences de jeu aussi accessibles que possible, afin que chacun puisse s'amuser et gagner des GTA$ quelle que soit la façon dont il préfère jouer. » Même à l’approche de la relève, Rockstar entend continuer de faire vivre le monde ouvert en ligne de GTA 5 comme si de rien n’était.

Mais combien de temps pourra-t-il cohabiter avec son successeur, qui s’annonce comme l’un des plus gros lancements de l’histoire du jeu vidéo ? La question reste entière, d’autant que le studio semble avoir d’importants plans quant à la scène du GTA RP après le rachat de FiveM, plateforme devenue incontournable pour toute une frange de joueurs adeptes de serveurs RP.

© Rockstar Games / Rockstar North.

Source : Rockstar