Le Online de GTA 5 vous offre de nouveaux cadeaux à récupérer simplement. Profitez de la nouvelle vague de de Twitch drops pour obtenir du contenu gratuit et un max d'argent.

Dans l'attente du renouveau potentiel avec Grand Theft Auto VI, le Online de GTA 5 continue de gâter sa communauté. Vous allez pouvoir récolter jusqu'à 1,5 million de GT$ et gagner une tenue simplement en regardant des streams sur Twitch. On vous donne tous les détails.

Plein de contenus gratuits offerts pour GTA 5 online

Les amateurs de GTA 5 n'ont pas fini de se régaler avec le online. Tant que la relève n'est pas assurée par le prochain épisode de la saga, l'expérience en ligne du jeu de 2013 est encore extrêmement populaire. Si vous aussi vous continuez de vivre votre meilleure vie à Los Santos, alors les nouveaux contenus gratuits offerts par Twitch drops devraient vous intéresser.

En effet, Rockstar Games vient de lancer une longue campagne de Twitch drops pour GTA 5 online. Du 8 au 30 septembre (13h59 dernier délai), vous pouvez remporter 4 récompenses à utiliser in-game en regardant simplement d'autres personnes jouer au jeu sur la plateforme de streaming. Voici les durées à respecter pour obtenir les sommes et le skin promis :

1 heure : GTA$250K

2 heures : GTA$250K

4 heures : GTA$1M

6 heures : Burger Shot Tracksuit

Capture d'écran du 11 septembre 2026. © Gameblog

Un autre cadeau surfant sur les nouveautés du online de GTA 5 peut aussi être obtenu du 8 au 30 septembre (5h59 dernier délai). Il s'agit d'un badge Nopixel V offert pour tout achat de sub pendant un stream du jeu. Certes, ce n'est pas gratuit cette fois, mais ça peut avoir un intérêt pour les fanas de RP, si important dans le standalone en ligne.

Si vous débutez avec les campagnes Twitch drops, on vous explique comment récupérer les contenus gratuits de GTA 5 très simplement. Avant toute chose, vous devez avoir un compte Rockstar Games et un compte sur Twitch. D'ailleurs, pensez bien à être connecté quand vous regardez les lives sur la plateforme. Ensuite, la marche à suivre pour obtenir vos cadeaux en jeu est relativement simple :

Connectez d'abord vos compte Rockstar et Twitch sur la plateforme dédiée. Regardez des live GTA Online pendant 1 à 6 heures pour obtenir les différents contenus gratuits. Rendez-vous dans votre inventaire Twitch pour réclamer vos récompenses, envoyées ensuite directement dans votre partie.