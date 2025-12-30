Parce que même les plus grands des criminels aiment célébrer les fêtes, les joueurs de GTA 5 et GTA Online peuvent en ce moment récupérer de nombreux contenus gratuits.

Il faudra peut-être attendre beaucoup plus longtemps que prévu avant de pouvoir poser les mains sur GTA 6 mais heureusement, GTA 5 est encore loin d’avoir dit son dernier mot. En effet, si le titre aux plus de 220 millions d’exemplaires vendus est devenu le phénomène qu’il est aujourd’hui, c’est aussi et surtout grâce à GTA Online qui, depuis plus de douze ans maintenant, est régulièrement alimenté en nouveaux contenus par Rockstar Games. Et en cette période de fêtes, on peut dire que le studio sait comment gâter sa communauté.

GTA 5 fait de nombreux cadeaux aux joueurs GTA Online

Pour preuve, les joueurs de GTA Online peuvent dès aujourd’hui récupérer un certain nombre de cadeaux, à commencer par deux nouveaux bolides supersportifs d’exception permettant de circuler comme il se doit dans les rues de Los Santos : la Progen Luiva et la Vapid FMJ MK V. Toutes deux sont à retrouver dès maintenant chez Legendary Motorsport, ou bien dans la vitrine de Luxury Autos de GTA Online. En sachant que, pour les abonnés GTA+, les deux véhicules sont alors récupérables gratuitement jusqu’au 7 janvier au Vinewood Car Club.

Pour les joueurs ayant terminé les trois missions « Nouveau marché » avant le 7 décembre dernier, une remise de 2 millions de GTA$ (3 millions pour les abonnés GTA+) sur toutes les propriétés Prix Luxury Real Estate est également disponible, accompagnée d’un haut Rockstar ras du cou noir. Attention toutefois, vous n’avez là encore que jusqu’au 7 janvier pour pouvoir en profiter. Une deadline qui s’applique d’ailleurs aussi à tous les vêtements et autres articles spécial fêtes de GTA Online proposés depuis le 23 décembre.

Pull des fêtes de fin d’année, combinaison Nouvel An, lanceur de boules de neige, sucre d’orge, lanceur pyrotechnique avec 20 feux d'artifice… Les cadeaux sont relativement nombreux. En sachant que, pour tous les inscrits à la liste de diffusion de Rockstar Propaganda, un bonnet sapin Noël rouge peut également être récupéré dans GTA Online jusqu’au 31 décembre. Enfin, GTA oblige, sachez qu’un certain nombre de réductions sur les en-cas, les protections et les munitions vous sont également proposées en ce moment.

Plus de modes de jeu pour plus de GTA$

Bien sûr, les surprises ne s’arrêtent pas là. Pour célébrer ces fêtes de fin d’année comme il se doit, Rockstar a également annoncé le retour d’anciens modes très appréciés des joueurs de GTA Online, tels que la Chasse au Yéti, les Batailles de boules de neige, le Gooch ou encore la Fusillade de Weazel Plaza. À cela vient s’ajouter un nouveau raid dans l’usine de Cluckin’ Bell qui, en cas de réussite avant le 7 janvier prochain, permettra alors à l’ensemble des participants de récupérer de belles récompenses :

Une prime de 1 300 000 GTA$

Un bonus de 500 000 GTA$ pour le chef d’équipe

Un bonus de 500 000 GTA$ pour le partenaire ou le garde du corps

Un pull Krampus

Et parce qu’il n’y en a jamais trop, Rockstar annonce enfin des GTA$ doublés dans un certain nombre de défis, à l’instar par exemple des missions de vente de cannabis de motards ou encore des Épreuves de la communauté. Bref, autant dire que GTA Online sait comment clôturer l’année 2025 sur les chapeaux de roue, avant une année 2026 qui, si tout se passe bien, verra enfin le très attendu GTA 6 prendre la relève sur GTA 5.

Source : Rockstar Games