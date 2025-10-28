Tandis que le mois d’octobre touche tranquillement à sa fin, GTA 5 continue de proposer à sa communauté un grand nombre de cadeaux à récupérer, mais il faut faire vite.

Vous attendez des nouvelles de GTA 6 ? On vous rassure : nous aussi ! Malheureusement, on commence à en avoir l’habitude, Rockstar Games continue pour l’instant de rester muet comme une tombe au sujet de son futur hit, dont nous ne sommes désormais plus qu’à sept petits mois de la sortie. Heureusement, pour nous aider à patienter comme il se doit, le studio n’hésite pas à mettre allègrement à jour GTA 5 et GTA Online, qui sont passés aux couleurs d’Halloween en ce mois d’octobre 2025. Et forcément, de nombreux cadeaux sont alors au programme.

De nombreux cadeaux gratuits vous attendent dans GTA 5

En effet, les festivités ont beau avoir commencé il y a maintenant plusieurs semaines, elles sont encore loin d’être terminées pour le moment. De fait, comme chaque semaine, de nouvelles récompenses s’apprêtent ainsi à débarquer dans le multijoueur de GTA 5, qui oscille entre le retour de modes emblématiques et les multiplicateurs en tout genre pour faire plaisir à sa communauté. Voici d’ailleurs rien que pour vous un bel état des lieux de ce que vous réserve Rockstar Games pour les prochains jours :

Récompenses triplées pour le mode « Survie au cimetière de Ludendorff » jusqu’au 5 novembre

Récompenses doublées pour les « Épreuves à la une », et même quadruplées pour les abonnés au service GTA+ de GTA 5

Du 30 octobre au 5 novembre, le mode « Tueur en série » (dont la version « Sous-marin Ramius ») viendra remplacer le mode « Condamnés », disponible jusqu’au 29 octobre

Du 30 octobre au 5 novembre, 200 000 GTA$ et le masque Capuche grâne gris seront offerts à tous les joueurs remportant un mode « Rivalité », tandis que les joueurs ont jusqu’au 29 octobre pour remporter 200 000 GTA$ et le Masque araignée sauteuse gris en survivant à quatre vagues d’une « Survie » sans mourir

De bien belles récompenses, donc, auxquelles pourront ponctuellement s’ajouter d’autres cadeaux pour les joueurs les plus attentifs. Car comme l’avait indiqué Rockstar début octobre : « de nombreux autres événements déjantés se dérouleront [dans GTA 5] tout au long du mois ». N’hésitez donc pas à garder l’œil ouvert autant que possible, que ce soit en scrutant les cieux, en prenant des photos de tout phénomène paranormal, ou en récupérant des citrouilles-lanternes pour recevoir des GTA$ bonus et plus encore.

Une belle voiture offerte pour votre collection

Pour les amateurs de gros bolides hypersportifs, notez également que vous avez jusqu’au 5 novembre pour récupérer une Benefactor Krieger gratuite dans GTA Online. Pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit de lancer le mode multijoueur de GTA 5, de vous rendre sur le site de Legendary Motorsport, et de vous offrir la voiture pour la somme de 0 GTA$ au lieu des 2 875 000 GTA$ habituels. En sachant qu’une version spéciale aux couleurs d’Halloween est également disponible au showroom de Luxury Autos « pour une somme modique », précise Rockstar.

Source : Rockstar Games