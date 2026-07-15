Le mode Online de GTA 5 continue de s'étoffer en nouveaux contenus avec une mise à jour massive et est en prime gratuit pour tout le monde pour une durée limitée.

Alors que GTA 6 ne devrait pas disposer de mode Online à sa sortie ce 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, Rockstar Games en profite pour continuer d'alimenter son imprimante à billets verts qu'est son pendant sur GTA 5 avec de nouveaux contenus gratuits réguliers. Entre donc en scène la mise à jour 1.73, d'ores et déjà disponible, et qui introduit un tout nouveau braquage, « The Kortz Center », ainsi qu'un florilège d'améliorations sur d'autres aspects du jeu, et tout cela accessible gratuitement même sur consoles, mais pour une durée limitée.

GTA 5 Online gratuit pour les joueurs consoles pendant une durée limitée

Tout d'abord, notons que, pour marquer la sortie de sa dernière mise à jour majeure en date, GTA 5 Online, déjà accessible gratuitement sur PC, l'est également sur PS5 et Xbox Series, sans avoir à disposer d'un abonnement PS Plus ou Xbox Game Pass jusqu'au 20 juillet 2026.

Un tout nouveau braquage à entreprendre dans GTA 5 Online

Passons ensuite au plus gros morceau de cette mise à jour 1.73 de GTA 5 Online, auquel elle doit d'ailleurs son nom : la mission de braquage du « Kortz Center ». Les joueurs peuvent acheter un atelier d'art pour leurs villas via le site de Prix Luxury Real Estate, leur ouvrant ainsi l'accès à ce nouveau braquage.

Ce braquage de 1 à 4 joueurs comprend une série de missions de préparation menant à une phase finale, au cours de laquelle les joueurs dérobent des œuvres d'art au Kortz Center ; il est ensuite possible de les revendre pour réaliser un profit ou les exposer dans sa villa .

comprend une menant à une phase finale, au cours de laquelle les joueurs ; il est ensuite possible de . Les joueurs peuvent lancer les missions de préparation depuis le tableau de planification situé dans l'atelier d'art ou en appelant Raf De Angelis via le menu du téléphone en mode libre.

Ce nouveau braquage de GTA 5 Online inclut de nouvelles distinctions et de nouveaux défis de progression de carrière, réalisables sur PS5, Xbox Series X|S et la version « Enhanced » de GTA 5 sur PC.

De nouveaux contenus gratuits à récupérer sous forme de véhicules

En plus d'un tout nouveau braquage, la mise à jour 1.73 de GTA 5 Online ajoute également pléthore de nouveaux contenus gratuits sous forme de sept nouveaux véhicules. Ils peuvent embarquer le brouilleur de verrouillage de missile dans un atelier de modification de l'Agence vous appartenant. Les abonnés GTA+ peuvent également les améliorer via l'atelier de véhicules du garage du Vinewood Club :

Grotti Veleno GT (Super-sportive) – avec amélioration HSW (PS5, Xbox Series X|S et GTAV Enhanced uniquement): ce véhicule est accessible exclusivement aux abonnés GTA+ jusqu'au 23 juillet, puis sera ensuite mis à la vente pour tous les joueurs.

– avec amélioration HSW (PS5, Xbox Series X|S et GTAV Enhanced uniquement): ce véhicule est accessible exclusivement aux abonnés GTA+ jusqu'au 23 juillet, puis sera ensuite mis à la vente pour tous les joueurs. Vapid Caracara (Blindé) (Tout-terrain) (PS5, Xbox Series X|S et GTAV Enhanced uniquement) : ce véhicule est à obtenir en relevant les défis de progression de carrière.

(PS5, Xbox Series X|S et GTAV Enhanced uniquement) : ce véhicule est à obtenir en relevant les défis de progression de carrière. Albany Merula (Berline)

Benefactor Läufer (Fourgon)

Benefactor LRC GT (Super-sportive)

Grotti Cartuccia GT (Sportive)

Ocelot E-Stride (SUV)

Outre ces sept véhicules, pléthore d'autres font leur retour dans GTA 5 Online via des ventes générales et peuvent également recevoir des améliorations de l'Agence ou via le garage du Vinewood Club pour les abonnés GTA+.

Pléthore d'améliorations et correctifs pour GTA 5 Online via la mise à jour 1.73

Mise à jour oblige, le patch 1.73 de GTA 5 Online apporte en plus des contenus gratuits cités ci-dessus un tas d'améliorations et correctifs à plusieurs niveaux. On peut principalement citer des améliorations de l'expérience, des mises à jour pour les créateurs et l'outil de création de missions, des ajustements de l'économie, ainsi qu'une multitude de correctifs que vous pouvez consulter dans les notes de mise à jour sur la page du site officiel de Rockstar Games dédiée à celle-ci.

Source : Rockstar Games