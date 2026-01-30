Rockstar vient d'annoncer avoir sorti une nouveauté pour le moins originale sur GTA 5 et GTA Online, jamais vue dans l'histoire de la série. On espère que vous aimez les petits boulots.

La dernière mise à jour de GTA 5 parue ce jeudi 29 janvier, fait déjà parler d'elle parce qu'elle ajoute quelque chose d'inattendu pour les joueurs. Il sera désormais possible de parcourir Los Santos en multijoueur tout en découvrant trois nouveaux jobs, et des nouveautés jamais vues dans la licence. Vous jouez au jeu vidéo pour vous évader ? Pour visiter des mondes merveilleux, combattre des créatures fantastiques et laisser aller votre imagination ? Ça tombe bien, parce que ce n'est pas du tout le projet ici. La dernière mise à jour de GTA Online ajoute trois petits boulots, qui permettent de se faire de l'argent et de l'XP supplémentaire si on est prêt à faire un travail un peu répétitif.

Des nouveaux jobs inattendus débarquent dans GTA Online

Présentée sur le site officiel de Rockstar, cette mise à jour ajoute trois nouvelles vocations : pompier, livreur de journaux et... opérateur de chariot élévateur. Depuis hier, il est donc possible d'enfiler l'uniforme d'un combattant du feu pour « neutraliser des fuites de gaz et sauver des chats errants », de conduire un scooter pour « livrer des journaux » ou de passer quelques heures dans un entrepôt pour « déplacer des palettes et les placer sur un tapis roulant ».

Si l'annonce peut prêter à sourire dans un premier temps, c'est en réalité une bonne nouvelle. Cela diversifie encore l'offre de jobs dans GTA Online. Les joueurs peuvent déjà y incarner un chauffeur de taxi, un professeur de vol ou un gestionnaire immobilier, s'ils cherchent à mettre du beurre dans les épinards. Le volet en ligne de GTA 5 mise en effet beaucoup sur le roleplay, alors on se réjouit de voir encore plus de façons de choisir son parcours en incarnant un personnage dans l'univers du jeu. En attendant la sortie de GTA 6 qui devrait lui aussi proposer de belles choses pour son mode en ligne.

Vous pouvez maintenant jouer un opérateur de chariot élévateur sur GTA Online.

L'autre bonne nouvelle, c'est que Rockstar déploie un bonus d'XP et d'argent pour encourager les joueurs à essayer ces nouveaux métiers. Tous les petits boulots, du livreur de médicaments jusqu'au livreur de pizzas, récolteront deux fois plus de bonus. Alors ce week-end, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez occuper un samedi soir en ligne entre amis.