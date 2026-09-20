Vous souhaitez relancer GTA 5 en attendant l’arrivée de GTA 6 ? Dans ce cas, vous devez absolument essayer ce mod digne d’un véritable remaster qui transforme le jeu.

Pour des millions de joueurs à travers le globe, l’attente est insoutenable. En effet, Rockstar Games a beau commencer à mettre les bouchées doubles sur le marketing de GTA 6, le fait est qu’il reste encore deux mois à attendre avant de pouvoir officiellement poser les mains dessus. En attendant, beaucoup sont donc naturellement tentés de relancer d’anciens opus, à l’instar de GTA 5 par exemple. Et si vous en faites partie et que vous jouez sur PC, alors vous devez absolument télécharger le mod NaturalVision Enhanced, digne d’un véritable remaster.

GTA 5 s’offre un mod digne d’un véritable remaster sur PC

Basé sur la version améliorée du jeu de Rockstar, le mod NVE Enhanced est décrit par ses créateurs comme une « refonte visuelle complète » du titre « conçue pour exploiter pleinement les nouvelles fonctionnalités de ray tracing ». De ses effets météorologiques à ses éclairages, en passant par sa colorimétrie, ses textures, ses modèles, ses shaders ou encore sa végétation, ce mod transforme ainsi complètement GTA 5 pour « insuffler une nouvelle vie à San Andreas », en « brouillant la frontière entre imagination et réalité ».

Et les choses ne s’arrêtent pas là puisque comme annoncé hier sur YouTube, Razed Mods vient tout juste de mettre à jour NaturalVision Enhanced afin d’y apporter toute une série d’améliorations supplémentaires. Voici la liste des principales nouveautés :

Éclairage en ray tracing amélioré, éclairage directionnel et ombres améliorés

Shaders d'eau et éclairage sous-marin améliorés

Ajout de panneaux routiers rétroréfléchissants

Phases du soleil et de la lune améliorées, ainsi que l'éclairage lunaire

Éclairage des véhicules d'urgence amélioré

Shaders de bloom améliorés

Éclairage des piétons de GTA 5 amélioré

Ajout d'un shader de parallax occlusion mapping

Nuages volumétriques améliorés

Shader de brume de chaleur

Éclairage public physique et lumières LOD retravaillées

Ajout de la prise en charge du HDR

Où télécharger le mod NaturalVision Enhanced ?

En sachant que, si vous le souhaitez, un détail plus approfondi encore des changements apportés au mod sont disponibles dans le trailer diffusé par Razed Mods. Mais si cela ne vous intéresse guère et que vous cherchez simplement à savoir comment appliquer ce mod à votre propre version de GTA 5, c’est très simple : il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de ses créateurs et de cliquer sur le bouton « Télécharger » afin de pouvoir l’installer. Après quoi, il ne vous restera plus qu’à vous replonger dans les rues de Los Santos pour les redécouvrir sous un nouveau jour.

GTA 6 avant l'heure

Un nouveau jour qui, d’après certains internautes, donnerait presque un avant-goût de GTA 6 avant l’heure. « On dirait presque GTA 6 comparé à GTA 5 », s’étonne par exemple l’un d’eux en commentaire à la vue des éclairages retravaillés. « Il a porté les shaders de GTA 6 à GTA 5 », affirme un autre, tandis qu’un troisième déclare que « c’est meilleur que le DLSS 5 ». « C’est le cadeau parfait pour les fans pour le 13ème anniversaire de GTA 5 », se réjouit enfin un dernier. Des retours qui, on l’imagine, doivent faire bien plaisir aux créateurs du mod.

Source : Razed Mods