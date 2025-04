Tant que le silence règne autour du sixième volet de la saga Grand Theft Auto, on peut dire que GTA 5 a encore de beaux jours devant lui. Toujours aussi populaire douze ans après sa sortie, notamment grâce à son multijoueur devenu un standalone entre temps, il continue de recevoir de belles améliorations. On l'a encore vu dernièrement avec une version « enhanced » qui en a encore sous le coude pour pousser les visuels plus loin, vous allez voir.

Vous n'avez encore rien vu pour GTA 5

Dans l'industrie du jeu vidéo, Rockstar Games s'est incontestablement imposé comme l'un des leader. À travers le temps, les équipes sont parvenues à révolutionner le média à plusieurs reprises, que ce soit en termes de gameplay ou de narration. Mais, n'oublions pas non plus le savoir-faire graphique. On pense beaucoup à Red Dead Redemption 2 quand on évoque la qualité visuelle du studio, mais ce serait oublié la beauté de GTA 5 a sa sortie. Le jeu n'a d'ailleurs pas dit son dernier mot sur ce plan !

Depuis quelques années, Rockstar North s'attache à faire passer GTA 5 à la next-gen. Ç'a commencé en 2022 avec les versions consoles, sur PS5 et Xbox Series X|S. En 2025, c'était donc l'heure pour les joueuses et joueurs PC de découvrir cette version rehaussée, sobrement intitulée « Version améliorée » ou « Enhanced Edition ». Elle permet de profiter de graphismes améliorés, de temps de chargements réduits ou encore de fonctionnalités plus modernes comme l'audio 3D.

Cependant, tout le potentiel de cette nouvelle version de GTA 5 pourrait ne s'est peut-être pas encore révélé. C'est en tout cas ce que suggère le moddeur Razed. Lui qui a déjà fait ses preuves par le passé sur le jeu promet de pousser encore plus loin les performances grâce au mod NaturalVision Enhanced. Ce dernier permettra d'activer une fonctionnalité inutilisée de cette édition afin d'exploiter encore mieux ses ressources lumineuses. Ainsi, le rendu devrait être encore plus saisissant de réalisme. Le créateur doit encore peaufiner les détails avant de déployer ce mod PC, mais on peut déjà souligner qu'il sera gratuit. On va donc garder l'œil ouvert !