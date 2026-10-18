En attendant GTA 6 le mois prochain, son illustre aîné montre encore qu'il peut asséner une bluffante claque graphique avec ce mod gratuit qui le transforme radicalement.

13 ans après sa sortie, l'indécrottable GTA 5 ne peut compter que sur GTA 6 à venir le 19 novembre prochain pour le détrôner en tant qu'énorme phénomène culturel dans une simulation de vie de bandit de grand chemin dans un vaste monde ouvert. Alors que le prochain titre mastodonte de Rockstar devrait repousser les limites techniques des PS5 et Xbox Series avec son moteur maison RAGE 9, son ancêtre montre qu'il a encore de très beaux restes grâce au mode AuraV de KBase, qui apporte divers éléments comme le path tracing et des nuages volumétriques pour qu'il n'ait absolument pas à rougir de jeux nettement plus récents que lui, du moins sur PC.

Qu'est-ce qu'AuraV, ce mod graphique qui transforme radicalement GTA 5 ?

Grâce à sa version Enhanced sortie il y a quelques mois sur PC, GTA 5 a pu se mettre à la page graphiquement pour montrer qu'il en a encore dans le ventre, à défaut de pouvoir jouer à GTA 6 le 19 novembre 2026 sur PC. Rockstar oblige, il sortira en effet d'abord sur consoles. Qu'à cela ne tienne, KBase a ainsi mis à disposition gratuitement son mod AuraV qui transforme radicalement son vénérable aîné.

« AuraV est un mod graphique gratuit pour GTA V Enhanced sur PC. Il utilise le path tracing pour l'éclairage, recrée le ciel avec des nuages ​​volumétriques et une nouvelle atmosphère, donne à l'océan des vagues façonnées par le vent, et retravaille la pluie, les éclairs, le miroitement de la chaleur, la fumée ainsi que l'éclairage de la peau », indique le site officiel du mod.

Ce mod graphique très complet de GTA 5 ajoute ainsi pléthore de fonctionnalités qui poussent le titre dans ses derniers retranchements graphiques, qui pourraient même faire pâlir de jalousie certains étalons visuels plus récents :

Ciel : des nuages ​​en relief, un ciel illuminé par le soleil et la Voie lactée visible la nuit.

Eau et pluie : des vagues soulevées par le vent, des projections d'eau sur les routes mouillées et la pluie ruisselant sur les vitres.

Fumée : la fumée de pneus qui tourbillonne et stagne et les gaz d'échappement qui accrochent la lumière.

Éclairage de la peau : des visages et une peau qui reflètent la lumière ambiante.

Véhicules : tout ce qui se déplace, des motos aux avions, sous un nouvel éclairage.

Vous pouvez mieux vous en rendre compte avec la bande-annonce d'AuraV ci-dessous, et qui montre à quel point GTA 5 a fait du chemin depuis sa sortie il y a déjà 13 ans sur PS3 et Xbox 360.

Comment obtenir le mod AuraV ?

Le mod AuraV demande donc obligatoirement de disposer de la version Enhanced de GTA V sur PC et est disponible en deux versions distinctes :

La version gratuite « Lite » donne accès à la plupart des fonctionnalités, notamment l'éclairage et les ombres en path-tracing.

La version complète, accessible via Patreon, inclut l'ensemble des fonctionnalités mentionnées ci-dessus.

Rendez-vous quoi qu'il en soit sur le site officiel d'AuraV pour toutes les informations nécessaires à son téléchargement et son installation.

Source : Kyposmods.com