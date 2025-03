Près de 12 ans après son premier lancement sur PS3 et Xbox 360, GTA 5 est toujours aussi puissant, ce qui fait bien les affaires de Rockstar Games et Take-Two Interactive qui peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent pour GTA 6. Avant la sortie du prochain épisode, les développeurs ont même entrepris de donner un coup de jeune au jeu actuel en améliorant notamment tout l'aspect technique. Quelques jours après l'annonce, la nouvelle mise à jour que de nombreux joueurs attendaient est disponible.

La version améliorée de GTA 5 disponible au téléchargement

Il est temps pour le phénomène de Rockstar Games d'améliorer sa plastique et cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de repasser à la caisse. En effet, la mise à jour gratuite Version Améliorée de GTA 5 attendue par des millions de joueurs PC est disponible depuis quelques heures sur toutes les plateformes. Vous pourrez l'installer si vous avez le jeu sur l'Epic Games Store, le Rockstar Games Launcher ou encore Steam. Étant donné que le studio a déjà fait un point sur ce patch il y a plusieurs de semaines de cela, on connait déjà toutes les nouveautés. Et elles sont principalement d'ordre technique. Pour rattraper son retard vis-à-vis de la version Enhanced PS5 et Xbox Series X|S, GTA 5 s'offre une ribambelle d'améliorations. À noter que si vous n'avez pas un PC suffisamment puissant, vous pourrez continuer de jouer au jeu original.

Notes de patch de la nouvelle mise à jour Grand Theft Auto 5

Fonctionnalités exclusives de ray-tracing avec l'occlusion ambiante et l'illumination globale. Bien sûr, les ombres et reflets en ray-tracing de l'édition PS5 et Xbox Series X|S sont disponibles dans cette version améliorée de GTA 5 PC

Compatibilité FSR 1 & 3 pour les cartes graphiques AMD, et DLSS 3 pour les cartes graphiques Nvidia

Temps de chargement réduits et optimisés sur SSD, et grâce au DirectStorage sur les machines compatibles

Prise en charge de la manette DualSense et ses fonctionnalités

Résolutions plus élevées

Framerate plus élevés

Formats d'image plus larges

Audio amélioré avec le Dolby Atmos

Migration de votre progression du mode Histoire de GTA 5 et de Grand Theft Auto Online Améliorations Grand Theft Auto Online Logiciel anti-triche Système de modération dynamique du chat vocal



Les configurations PC requises

Comme souvent, vous vous demandez peut-être si votre bécane sera en mesure de faire tourner la version améliorée de GTA 5 PC dans les meilleures conditions possibles. Et la question sera vite répondue puisque les configurations minimum et recommandée sont connues. Les voici.

Version minimum

OS : Windows 10 (dernier pack)

Processeur : intel i7-4770 ou amd FX 9590

Carte graphique : GeForce GTX 1630 ou RX 6400 (4Go VRAM)

RAM : 8 Go

Stockage : 105 Go SSD

Carte son : 100% DirectX 10 compatible

Version recommandée

OS : Windows 11

Processeur : intel i5-9600K ou amd ryzen 5 3600

Carte graphique : GeForce GTX 3060 ou RX 6600 XT (8Go VRAM)

RAM : 16 Go Dual-Channel

Stockage : 105 Go SSD compatible DirectStorage

Carte son : compatible Dolby Atmos

Du contenu gratuit pour GTA 5 Online

En plus de tout cela, GTA 5 Online en profite pour ajouter une nouvelle fournée de contenus gratuits avec différents véhicules pour foncer à toute vitesse dans les rues de Los Santos.

Hao's Special Works (HSW) Coil Cyclone II (supersportive) Imponte Arbiter GT (grosse cylindrée) Karin S95 (sportive) Pegassi Ignus armée (supersportive) Pfister Astron custom (SUV)

Autre véhicules Supersportives : Principe Deveste Eight, Överflöd Entity MT Sportives : Bravado Banshee, Bravado Banshee GTS, Grotti Itali GTO Stinger TT, Penaud La Coureuse, Übermacht Niobe Sportives classiques : Benefactor Stirling GT, Grotti Turismo classique Grosses cylindrées : Bravado Buffalo EVX, Declasse Vigero ZX, Declasse Vigero ZX décapotable Coupés : Annis Euros X32, Übermacht Sentinel XS Tout-terrain : Maibatsu MonstroCiti, Vapid Firebolt ASP SUV : Karin Vivanite, Weeny Issi rallye Moto : Shitzu Hakuchou drag Compacte : Grotti Brioso R/A



Source : Rockstar Games.