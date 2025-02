Des millions de joueurs vont pouvoir redécouvrir GTA 5 sous un nouveau jour grâce au dernier patch déployé par Rockstar Games. Améliorations techniques et autres fonctionnalités, on fait le point sur cette update.

En février 2025, GTA 5 s'est vendu à 210 millions d'exemplaires. S'il est encore loin de Minecraft et ses 300 millions d'unités, ça reste un phénomène qui occupe la deuxième place des plus gros succès jeux vidéo de tous les temps. Un carton sur le long terme qui peut s'expliquer par le suivi de Grand Theft Auto Online avec ses mises à jour régulières. Malgré le chantier GTA 6, Rockstar Games veille toujours à rajouter du contenu et des nouveautés. D'ailleurs, le titre va s'offrir bientôt une énorme mise à jour très attendue par de nombreux joueurs, même des millions.

GTA 5 plus beau que jamais sur PC

Les jeux PC sont souvent plus beaux que ceux sur consoles, mais pour GTA 5, ce n'était pas forcément vrai. Du moins pour la version classique sans aucun mod. Même si les joueuses et joueurs PS5 et Xbox Series X|S ont dû racheter carrément le jeu pour bénéficier d'améliorations techniques, Grand Theft Auto V a franchi un cap sur ces machines avec la résolution 4K, le 60fps ou encore le ray-tracing. Jusqu'à maintenant l'édition PC était dépourvu des fonctionnalités ray-tracing, mais ça va changer et l'attente n'aura pas été vaine.

À partir du 4 mars 2025, GTA 5 va briller de mille feux sur PC avec une mise à jour qui comportera les ajouts de la version améliorée PS5 et Xbox Series X|S, mais en mieux. En plus des ombres et des reflets en ray tracing déjà disponibles sur consoles, il y aura des fonctionnalités ray tracing exclusives telles que l'occlusion ambiante et l'illumination globale. Mais ce patch ne tourne pas seulement autour du ray-tracing.

Dans quelques semaines, GTA 5 PC va être compatible avec le FSR 1 et FSR 3 d'AMD, ainsi que le DLSS 3 de Nvidia. De plus, les temps de chargement seront optimisés et réduits sur les SSD et via le DirectStorage sur les machines et configurations compatibles. Comme souvent, attendez-vous également à une compatibilité avec des résolutions plus élevées, des formats d'image plus larges pour les écrans qui supportent cela, et à une fluidité plus importante. Enfin, la DualSense de la PS5 sera prise en charge, de même que le Dolby Atmos pour une « fidélité supérieure des dialogues, des cinématiques et de la musique ».

Les configurations PC de GTA 5 Version améliorée

Version minimum

OS : Windows 10 (dernier pack)

Processeur : intel i7-4770 ou amd FX 9590

Carte graphique : GeForce GTX 1630 ou RX 6400 (4Go VRAM)

RAM : 8 Go

Stockage : 105 Go SSD

Carte son : 100% DirectX 10 compatible

Version recommandée

OS : Windows 11

Processeur : intel i5-9600K ou amd ryzen 5 3600

Carte graphique : GeForce GTX 3060 ou RX 6600 XT (8Go VRAM)

RAM : 16 Go Dual-Channel

Stockage : 105 Go SSD compatible DirectStorage

Carte son : compatible Dolby Atmos

Grand Theft Auto V Online fait aussi peau neuve sur PC

À l'image de la version PS5, les joueurs de GTA Online sur PC vont recevoir des contenus gratuits. Cela inclut de nouveaux véhicules et améliorations chez Hao's Special Works (HSW).

Coil Cyclone II (supersportive)

Imponte Arbiter GT (grosse cylindrée)

Karin S95 (sportive)

Pegassi Ignus armée (supersportive)

Pfister Astron custom (SUV)

Mais il y a aussi des bolides « nouvellement modifiables » dans GTA 5 Online. « Pour profiter au maximum de la puissance de la nouvelle version, Hao va préparer une sélection de véhicules premium pour une performance de conduite d'élite. Vous pourrez en repousser les limites dans la rotation hebdomadaire de contre-la-montre d'Hao's Special Works, avec les véhicules de test premium et dans les courses d'HSW ».

Supersportives : Principe Deveste Eight, Överflöd Entity MT

Sportives : Bravado Banshee, Bravado Banshee GTS, Grotti Itali GTO Stinger TT, Penaud La Coureuse, Übermacht Niobe

Sportives classiques : Benefactor Stirling GT, Grotti Turismo classique

Grosses cylindrées : Bravado Buffalo EVX, Declasse Vigero ZX, Declasse Vigero ZX décapotable

Coupés : Annis Euros X32, Übermacht Sentinel XS

Tout-terrain : Maibatsu MonstroCiti, Vapid Firebolt ASP

SUV : Karin Vivanite, Weeny Issi rallye

Moto : Shitzu Hakuchou drag

Compacte : Grotti Brioso R/A

Enfin, l'abonnement GTA+ sera également de la partie pour les joueurs de GTA 5 Version améliorée. « Le service d'abonnement premium de GTA Online qui propose des avantages spéciaux, comme un bonus de 500 000 GTA$ chaque mois (octroyé au moment de la facturation) pour renflouer votre compte en banque et des paquets de dollars réservés aux abonnés offrant 15 % de GTA$ en plus ».

Source : Rockstar Games.