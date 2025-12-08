GTA 5 Online s’apprête à vivre un moment fort avec l’arrivée de sa nouvelle mise à jour, A Safehouse in the Hills. Prévue le 10 décembre, elle mélange luxe, nouvelles missions et un retour que personne ne voulait manquer : celui de Michael De Santa

GTA 5 Online prépare une mise à jour massive pour le 10 décembre, et les joueurs ont déjà de quoi s’enthousiasmer. Cette nouvelle extension, baptisée A Safehouse in the Hills, mélange luxe démesuré, nouvelles missions et surtout le comeback d’un personnage culte : Michael De Santa. Une annonce qui tombe à point nommé alors que la fin de l’ère GTA 5 approche lentement.

Une mise à jour pour GTA 5

Pour commencer, Rockstar ouvre enfin l’accès aux quartiers les plus prestigieux de Los Santos. Les nouveaux manoirs, proposés par Prix Luxury Real Estate, vont bien au-delà de simples propriétés à décorer. Ils offrent de vastes terrasses, des intérieurs entièrement modulables et une liste d’options qui frôle la démesure sur GTA 5.

On y trouve un assistant IA, capable de gérer certaines tâches professionnelles, mais aussi des trophées, un salon privé, un garage lumineux digne d’un musée, ou même des chenils pour ceux qui tiennent à leur compagnon animal. Et pour aller plus loin, il est aussi possible d’ajouter un atelier d’armes, une sécurité privée ou un podium automobile. De quoi renforcer son statut tout en faisant progresser ses entreprises grâce aux bonus intégrés dans GTA 5 Online.

Un nouveau scénario… avec Michael au centre

Mais le véritable événement, c’est évidemment le retour de Michael, interprété une nouvelle fois par Ned Luke. Ce personnage mythique de GTA 5 n’était pas encore apparu dans GTA Online, contrairement à Franklin et Trevor. Il intègre cette fois une série de missions qui ne nécessite même pas d’acheter un manoir.

L’histoire tourne autour d’un vaste système de surveillance à stopper avant qu’il ne prenne le contrôle de Los Santos. Les premières images promettent un ton plus cinématographique, avec des scènes d’action proches de celles de The Contract. Et surtout, cela permet de voir ce qu’est devenu Michael plusieurs années après les événements du mode solo de GTA 5. Un détail qui rend cette mise à jour encore plus appréciée par les fans.

En parallèle, Rockstar ajoute une série de nouveautés qui devraient renouveler le quotidien des joueurs. On retrouve ainsi des véhicules inédits, certains compatibles avec Hao’s Special Works, ainsi que plus d’appareils équipés de systèmes anti-verrouillage missiles. De nouveaux modèles de la police, des variantes Drift et des événements supplémentaires en monde ouvert viendront également enrichir l’expérience.

Mais l’ajout le plus ambitieux reste sans doute le Mission Creator. Cet outil permet de concevoir et publier ses propres missions avec des objectifs personnalisés, des mécaniques avancées et des PNJ placés librement. Une évolution majeure qui devrait prolonger la durée de vie du jeu, tout en multipliant les contenus créés par la communauté.

Source : Rockstar