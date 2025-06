On ne jouera peut-être pas à GTA 6 cette année, mais Rockstar Games aura assurément de quoi aider les fans à patienter jusqu’à sa sortie. En effet, à défaut de pouvoir mettre les mains sur la prochaine entrée extrêmement attendue de la franchise, le studio continue régulièrement de mettre à jour le multijoueur de GTA 5, dont le succès ne faiblit pas d’un iota avec les années. Il faut dire que la firme étoilée sait comment faire plaisir à sa communauté. Et elle nous le prouve encore une fois en teasant l’arrivée d’une nouveauté très réclamée par les fans.

L’arrivée des manoirs imminente dans GTA 5 ?

Alors que la dernière mise à jour de GTA Online, « Money Fronts », vient tout juste d’être lancée, les dataminers n’ont, comme à leur habitude, pas perdu une seule minute de leur temps avant d’aller farfouiller dans les codes du jeu dans l’espoir d’y débusquer quelques informations croustillantes. Et visiblement, la pêche a été bonne puisqu’ils y auraient découvert la mention d’une chose très attendue par les joueurs de GTA 5 depuis des années : l’introduction des manoirs en guise de lieu de résidence.

En effet, jusqu’à aujourd’hui encore, seuls des appartements plus ou moins luxueux peuvent être achetés dans GTA Online. Cependant, à force d’accumuler des millions voire des milliards de dollars au fil des années, les joueurs de GTA 5 ne rêvent désormais plus que d’une chose : pouvoir investir leur argent dans des résidences encore plus luxueuses. Une mécanique qui pourrait alors faire son arrivée dès la prochaine mise à jour du jeu, prévue pour cet hiver, à travers une nouvelle série de missions données par M. Faber.

Car comme le révèlent certaines lignes de codes mises en lumière par les dataminers, certaines missions consisteront visiblement à aider un client à développer un business de propriétés de luxe. Une fois cela fait, le message suivant devrait alors apparaître pour le joueur : « Vous avez gagné une réduction exclusive sur l’achat d’une future propriété avec Prix Luxury Real Estate. Ils vous recontacteront prochainement lorsque des propriétés seront disponibles ». Sans compter que la mention « Mansion Teaser » a également été repérée ailleurs dans le code de GTA 5.

Une théorie intéressante de la part des fans

Autant dire, donc, que cela ne laisse que peu de place au doute quant à l’arrivée future des manoirs en guise de nouvelles propriétés. Néanmoins, précisons tout de même que cela n’a rien d’officiel pour le moment. Ce ne serait effectivement pas la première fois que des informations repérées via le code d’un jeu ne mènent finalement à rien. Mais connaissant les créateurs de GTA 5, l’ajout de telles mentions est probablement loin d’être anodine. Cela laisse donc malgré tout de bons espoirs pour l’avenir de GTA Online, qui continuera de se dessiner au cours des prochains mois.

À ce propos, une théorie des fans voudrait d’ailleurs que l’introduction des manoirs ne soit en réalité pas vraiment prévue pour le mode online de GTA 5, mais plutôt pour celui de GTA 6. Les missions de M. Faber permettraient alors de faire le lien entre les deux opus, ce qui expliquerait pourquoi le message affiché à la fin de celles-ci demanderait aux joueurs de patienter en attendant que l’agence les recontacte. Bien sûr, cela ne reste que de la pure spéculation, mais il faut l’avouer : c’est une théorie qui a du charme.