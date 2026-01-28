En attendant la relève à venir en fin d'année, GTA 5 s'est récemment offert une grosse mise à jour, quoi de neuf à Los Santos de la part de Rockstar Games ?

Même 13 ans après sa sortie, GTA 5 continue de faire de la résistance et de se maintenir en forme, histoire de chauffer la place pour l'arrivée si tout va bien courant novembre 2026 d'un certain et extrêmement attendu GTA 6, a priori d'abord seulement sur PS5 et Xbox Series (mais aussi hélas potentiellement sans édition physique ?). À cet effet, le vénérable titre de Rockstar Games a reçu une importante injection de correctifs il y a peu, qui s'intéresse principalement à un Online toujours bien actif et populaire aujourd'hui.

GTA 5 continue de se maintenir en forme en attendant son petit frère

Rockstar Games a déployé une nouvelle mise à jour pour la composante Online de GTA 5. Celle-ci vient principalement corriger plusieurs bugs et problèmes notamment en lien avec le mode Créateur de missions du DLC « A Safehouse in the Hills » en lien avec Michael et sorti le mois dernier. Il s'agit plus précisément de la deuxième mise à jour déployée depuis la sortie de ce tout nouveau contenu additionnel, et elle arrive quelques jours seulement avant le lancement de nouvelles missions en lien avec ce dernier.

La nouvelle mise à jour de la partie Online de GTA 5, d'un poids de quelques centaines de Mo sur consoles et d'1,60 Go sur PC, s'intéresse donc principalement au mode Créateur de Missions pour le rendre plus fonctionnel, mais corrige aussi quelques bugs relatifs aux manoirs, ainsi que des problèmes plus généraux comme la stabilité. Vous pouvez trouver les notes complètes de cette nouvelle mise à jour via le site du Support de Rockstar Games.

En supplément de ce patch téléchargeable sur la partie Online de GTA 5, une autre mise à jour d'arrière-plan, ne nécessitant donc de son côté pas de téléchargement, a également fait son apparition dans la foulée. Celle-ci vient quant à elle corriger un glitch d'argent en lien avec les usines et des problèmes de blocage dans des cas très spécifiques. On doit la découverte de ces ajustements faits en catimini sur le Online de GTA 5 au réputé datamineur Tex2, qui a partagé ses trouvailles via X.com.

Sources : Rockstar Games ; Tex2 sur X.com