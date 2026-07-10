La semaine prochaine, une grosse mise à jour sera déployée pour GTA Online, qui accueillera son premier braquage inédit en l’espace de six ans avec de nombreux bonus à la clé.

Le coup d’envoi de la campagne marketing de GTA 6 a peut-être officiellement été donné au début de l’été, mais cela ne veut pas dire pour autant que Rockstar Games en a fini avec GTA Online. En effet, bien que le studio ait déjà fort à faire avec le prochain opus de la franchise, cela ne l’empêche pas de continuer à mettre régulièrement à jour le mode multijoueur de GTA 5, avec de nouveaux contenus très appréciés par le public. Et justement, six ans après l’arrivée du dernier gros braquage, Rockstar a enfin une grande nouvelle pour sa communauté.

Un nouveau braquage arrive dans GTA Online le 14 juillet

Teasée pour le mois de juillet avant le lancement des précommandes de GTA 6, la prochaine mise à jour de GTA Online se dévoile aujourd’hui plus en détails via un long post publié sur le site officiel de Rockstar. On y apprend alors notamment que celle-ci, baptisée « Le Braquage du Kortz Center », sera officiellement lancée le 14 juillet prochain ; et qu’elle invitera les joueurs à s’associer au mystérieux M. Faber et son bras droit, Raf De Angeles, afin de mettre la main sur certaines des œuvres du prestigieux espace culturel de Los Santos.

« Exécutez la surveillance méticuleuse du musée, planifiez minutieusement votre stratégie, puis volez les pièces les plus précieuses du Kortz Center » nous indique le studio, avant de préciser tous les enjeux qui attendent les joueurs de GTA Online. Car pour réaliser un tel braquage, il faudra évidemment être minutieusement préparé. Cela passera alors notamment par l’ajout d’un atelier d’art à sa villa pour pouvoir fabriquer diverses contrefaçons, mais également par le fait de rassembler le matériel et les outils indispensables à la manoeuvre.

Une fois cela fait, les joueurs du Online de GTA 5 devront ensuite procéder au repérage des lieux à Pacific Bluffs, en prenant par exemple de nombreuses photos de la nouvelle collection et en déterminant la meilleure façon d’entrer dans le Kortz Center en évitant la sécurité. « La variété est au rendez-vous, vous donnant accès à des options plus nombreuses que jamais », promet Rockstar, en décrivant ce nouveau braquage comme « une opération très enrichissante » à tous les niveaux pour la communauté.

Rockstar met le paquet sur les cadeaux pour sa communauté

Notez que « Le Braquage du Kortz Center » sera jouable en solo ou jusqu’à quatre joueurs, même si Rockstar recommande plutôt la seconde option pour les joueurs qui souhaitent pouvoir emporter plus de butin. Et pour préparer l’arrivée de cette future mise à jour au mieux, une offre spéciale de GTA$ bonus est également disponible pour une durée limitée dans GTA Online, ce qui permettra notamment aux joueurs n’ayant pas encore acquis de villa d’y remédier pour pouvoir se lancer dans l’aventure dès le 14 juillet.

De même, tous les joueurs qui lanceront le Online de GTA 5 avant le 13 juillet prochain pourront obtenir une multitude de bonus supplémentaires, notamment en réalisant certaines activités spécifiques. Cela pourra aller de la somme de 500 000 GTA$ à une limousine armée Benefactor gratuite simplement en lançant le jeu ; en passant par une tenue du N.O.O.S.E. et un bonus de 1 000 000 GTA$ en terminant n’importe quel braquage d’ici cette date. Bref, autant dire que comme toujours, Rockstar ne manque pas de générosité.

Source : Rockstar Games