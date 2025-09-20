GTA 5 est loin d’être mort et propose en ce moment du contenu gratuit à récupérer. Mais attention, il va falloir faire vite pour ne rien louper. Ce serait dommage de passer à côté.

Rockstar Games continue de faire vivre GTA 5 et son mode en ligne avec une nouvelle opération spéciale. Jusqu’au 29 septembre, les joueurs peuvent récupérer plusieurs bonus gratuits grâce à une campagne Twitch Drops. Au programme : de l’argent virtuel et un objet cosmétique unique pour personnaliser son personnage.

Du contenu gratuit sur GTA 5

Cette campagne propose des récompenses GTA 5 progressives en fonction du temps passé à regarder des streams participants. Après deux heures, les spectateurs repartent déjà avec 200 000 GTA$. Quatre heures permettent de débloquer 300 000 GTA$ supplémentaires, et six heures de visionnage donnent accès à un bonus encore plus généreux de 500 000 GTA$. De quoi gonfler son portefeuille en jeu sans effort.

Ceux qui iront jusqu’au bout de la campagne GTA 5 ne seront pas déçus. Après huit heures cumulées, les spectateurs obtiendront la Rockstar Racing Suit, une tenue inédite qui permet d’afficher son style sur les routes de Los Santos. Cette récompense cosmétique exclusive est la cerise sur le gâteau pour ceux qui auront pris le temps de suivre la totalité de l’événement. Comme quoi, Rockstar prend soin de sa communauté et fait tout pour récompenser ses joueurs.

Les cadeaux à gagner via Twitch.

Comment participer ?

La procédure reste simple. Il suffit de lier son compte Twitch à son compte Rockstar Games avec GTA 5, puis de regarder une chaîne participante en direct. Plusieurs streamers bien connus prennent part à l’opération, comme CooLifeGame, auronplay, juansguarnizo, Perxitaa ou encore DessT3. Une fois les conditions remplies, les récompenses GTA 5 apparaissent automatiquement dans l’inventaire, à condition de les récupérer via la page dédiée aux drops.

Avec cette campagne, Rockstar adopte la même stratégie que d’autres éditeurs majeurs : encourager les joueurs à suivre leurs créateurs de contenu préférés tout en offrant des bonus attractifs. Ces drops permettent à la fois d’attirer de nouveaux spectateurs sur Twitch et de maintenir l’intérêt des vétérans de GTA 5 Online, toujours friands de cash virtuel et d’objets exclusifs. Surtout que dans le cas présent, ça représente tout de même une belle somme pour s’offrir de jolis objets en ligne.

Source : Twitch